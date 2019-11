El fondo del pleito. El alcalde los ha acusado de corruptos. Ellos han revirado que el Químico está muy lejos de la 4T. Y su administración la maneja su mujer. Se trata del “agarrón” que traen los líderes del Movimiento Amplio Social Sinaloense más conocido por sus siglas como MASS, Miguel Ángel Gutiérrez y Miguel Ramírez Jardines, y el alcalde Luis Guillermo Benítez. En este pleito difícilmente se puede ver un punto de acuerdo. Las acusaciones contra los Migueles por parte del Químico han sido de “bandidos, delincuentes y traidores” con una muestra de coraje y hasta odio, descalificándolos en todo como interlocutores del grupo de desplazados que representan. ¿Por qué esas expresiones de odio contra los líderes del MASS? Sabemos que al Químico lo convencieron de que Gutiérrez y Ramírez Jardines están “operando” a favor del senador de Morena, Rubén Rocha. Según el propio alcalde y los integrantes de su circulo cercano, los Migueles andan “pegados” al senador. Y pues el Químico no oculta su interés por convertirse en candidato de Morena a la gubernatura. Puesto que también busca el senador. Lo cierto es que en esta juego de intereses han quedado en medio las necesidades de los desplazados de la sierra por la violencia. Tema que dio fuerza al MASS. Tema que está recibiendo respuesta de parte del secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, y del titular del Invies, Salvador Reynoza. Pareciera que la bandera de gestionar terrenos y vivienda a los desplazados, está quedando rezagada por otros temas.

No que no. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en Sinaloa, Osbaldo López, estuvo en Mazatlán. Vino a supervisar los avances de las obras en proceso que el Gobierno del Estado tiene en el municipio. Y ante los medios de comunicación informó con pormenores las obras que el Estado ha realizado, que están en proceso y que vienen en proyecto para Mazatlán en este 2019. Los medios querían una respuesta a lo dicho un día antes por el alcalde Luis Guillermo Benítez, que temerariamente por decir lo menos declaró que “el Estado no ha apoyado a Mazatlán”. Más de 30 obras con nombre y apellido las dio a conocer el titular de la Secretaría de Obras Públicas. Un total de 2 mil 360 millones se han invertido en Mazatlán en tan solo este año a pesar de la desaparición de programas federales. Y el Químico negándolo. Es más, hasta para la realización del Carnaval hubo apoyo para Mazatlán. Se destinaron por el Estado 10 millones de pesos. Francamente el Químico perdió la razón. Que alguien le avise.

Un Congreso fallido. La guillotina sobre Graciela Domínguez no la han retirado. El grupo de diputados de Morena en el Congreso del Estado siguen sin ponerse de acuerdo. Y contrario a toda lógica, el conflicto interno, la guerra intestina entre los morenistas en el Congreso ha crecido. Y a pesar de que ayer intentaron aclarar que el fondo de la disputa es el dinero, por más que lo intentan, más se evidencian. El problema ya toca las puertas del senador Rubén Rocha, pues pronto comenzarán a manejar la injerencia de Feliciano Castro, exdirigente del PRD y actual asesor de Rocha. Los diputados que están demandando la salida de Graciela Domínguez le acusan de ser manipulada por Feliciano. El tema de la guerra intestina de los diputados de Morena es de pronóstico reservado.