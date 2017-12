El frente, un cascarón

Para Rubén Rocha, el líder de Morena en Sinaloa, además de juntar el “agua y el aceite” con ideológicas diametralmente contrapuestas, el frente opositor es solo “un cascarón”, y “estamos preparados para enfrentarlo.



Se veía venir, solo la hicieron de emoción un rato. Trataron de engañar con el cuento de que iban a formar un frente ciudadano, pero al final la candidatura presidencial estaba predestinada para el dirigente panista Ricardo Anaya y el que hizo las propuestas sin ninguna calidad moral, Dante, delgado del MC, pero del PRD ya no queda nada a nivel nacional, y aquí en Sinaloa también el PAN está en la lona.

Rocha dice que no le tienen miedo a esta alianza de siglas que no representa nada, que también en Sinaloa enfrentarán al PAS con Héctor Melesio Cuén, porque son partidos que no tienen nada en común, y el pueblo pronto se dará cuenta de que solo buscan el poder. Confía que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador salgan adelante en busca de un cambio real y a favor del pueblo.



Popurrí. Regañada de pronósticos reservados la que les dio ayer el alcalde Álvaro Ruelas a los funcionarios de Obras Públicas, y de paso, a los técnicos de la empresa constructora encargada del entubamiento del canal y el dren que corre paralelo al bulevar Canuto Ibarra.

Resulta que citó a las 7:40 horas para supervisar los avances de los trabajos y abrir a la circulación la calle Agustina Ramírez, pero cuando llamó al encargado de la obra, este no se encontraba ahí y nadie sabía los motivos de su ausencia.

Esperó un rato y luego llamó aparte a Josué Sánchez, el director de Obras Públicas, y a varios funcionarios más, “o quieren que los regañe enfrente de la prensa”, les dijo. Pasado un tiempo regresó e inició la conferencia, y explicó que ese es el motivo por el cual supervisa constantemente las obras, para evitar mayores retrasos. En la obra se invierten más de 100 millones de pesos.



SIN RECIBOS. Guillermo Padilla, de vigilantes ciudadanos, dice que la CFE está imposibilitada para facturar, porque se acordó unificar las tarifas, pero no se aprobó el monto de las mismas, y que a eso se debe a que aún no les hayan llegado a los usuarios los recibos de diciembre, pero que de todas maneras hay que esperar alzas.



DESCUENTOS. Que mantendrán los descuentos al impuesto predial y multas de tránsito hasta el próximo sábado, porque de ahí en adelante están impedidos por ley, asegura el tesorero municipal, Elliot Ascárrega, y que la gente está respondiendo y espera captar cerca de 20 millones de pesos adicionales para invertirlos en las obras más urgentes.



DE FIESTA. Medio en broma, medio en serio, se difunden memes y críticas en programas de televisión en los que se afirma que en México inició ayer un periodo de festejos que durará tres semanas, esto es que va desde el día de la Virgen de Guadalupe, hasta el día de Reyes, el 6 de enero, y con esto plasman lo que consideran parte de las costumbres mexicanas de rehuirle al trabajo.