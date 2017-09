El futbol nunca dejará de ser muy sorpresivo

El futbol nunca dejará de ser muy impredecible y sorpresivo porque suceden cosas que superan a la lógica y provocan que las quinielas se hagan trizas.Se preguntarán a qué se debe nuestro comentario inicial, pues bueno, los sacaremos de sus dudas, ya que en el inicio de la jornada 8 de la Liga de Ascenso se dieron resultados completamente inesperados.Mire usted, los Leones Negros ganaron su primer encuentro al derrotar en la cancha de su estadio Jalisco a la Jaiba Brava del Tampico Madero, que venía de vapulear y quitarle su invicto a los Dorados 4 por 0.Cuando menos para los quinieleros le iban a la igualada del Tampico, más no caer, luego de conseguir tan resonante victoria.El otro caso que nos llamó la atención fue el del Atlético Zacatepec que en el torneo de Copa se dio el lujo de pegarle al poderoso cuadro de los Tigres de la UANL con marcador de 3-1, y en la Liga de su circuito van y pierden de visita ante el Atlético San Luis con el mínimo de 1-0.Es increíble que tan resonante victoria ante un grande del futbol mexicano no haya provocado mayor motivación entre los jugadores cañeros que fueron a darse en patio ajeno.Y el equipo que sigue convertido en la grata revelación de la presente temporada del Ascenso es el de Cimarrones de Hermosillo que venció a Mineros 2-1 para llegar a 14 puntos, y si anoche no ganaron Dorados ni Alebrijes estará compartiendo la cima con los sinaloenses y Correcaminos que desaprovechó la magnífica oportunidad de quedar solo en la cúspide al empatar ante los Cafetaleros 3-3.El hotel Green Tree Inn será la sede de la selección internacional de la Careada de los Jueves, durante las dos noches que estará en la ciudad de Sedona, Arizona. David Gastélum, coordinador del hospedaje, se encargó de realizar la reservación de las 15 habitaciones que ocuparán los sinaloenses.También ya quedó contratado el autobús con la línea Unitravel de la ciudad de Hermosillo, motivo por el cual el cuerpo técnico que encabeza Agustín Cansdales les pide a los jugadores y turistas que traten de cubrir a más tardar a mediados de octubre la cuota establecida para la gira del 2017, misma que concluirá en la ciudad de Phoenix, en donde la Careada de los Jueves buscará el bicampeonato en la tradicional Copa Food City.Es el que le mandamos a nuestros buenos amigos, el doctor Isidro Galicia y al jugador Carlos Niebla, debido a que ambos en días pasados sufrieron la pérdida de familiares. A Galicia, cruzazulino de hueso colorado, se le fue su querida madre y a Niebla, jugador de Naranjas del Pochole en los 60 y Más, sufre la partida de su hermana, Irma Victoria. A los dos les deseamos una pronta resignación por tan duros golpes.