El futbol pierde un jugador de la vieja guardia

Otra triste noticia recibimos por el fallecimiento del kinesiólogo Carlos Flores Leyva, quien formaba parte de una familia netamente futbolera y de gran tradición en Culiacán.Carlos, quien fue ultimado a balazos en su propio consultorio, era hermano de Fernando Flores Leyva, expresidente de la Asociación Estatal de Futbol, y de Manuel Flores, quien todavía sigue activo en la categoría Ultra Plus con el equipo de Sklusiva Muebles-Conono Gil.En su época como jugador activo al finado lo vimos pegarle a la pelota con el cuadro de la Corona Extra, pero otra de las cosas que lo distinguían eran sus buenos dones de bailarín, y cuando imitaba con su boca los sonidos de una trompeta era algo que llamaba mucho la atención.Lamentablemente ya no pudo seguir extendiendo su existencia por causas que le corresponde investigar a las autoridades, y ojalá que puedan dar con los responsables, aunque lo vemos muy complicado porque nomás basta ver el caso de nuestro gran amigo Octavio Lizárraga, quien también murió de manera violenta y hasta la fecha no se sabe nada.Descanse en paz Carlos Flores Leyva, y nuestro más sentido pésame a toda su familia.La firma Grupo Modelo se integra al tradicional torneo navideño de la colonia Infonavit Humaya que, junto con Banquete Lolys, serán de gran apoyo para sacar adelante este circuito, que ya tienen más de 30 años de antigüedad.Arely Márquez, gerente de plaza Culiacán, dio el visto bueno para que Bud Light este presente en dicho circuito, en prueba del marcado interés de esta importante industria cervecera de seguir apoyando al futbol de aficionados deCuliacán.Cabe mencionar que Grupo Modelo también es el actual patrocinador de la Careada de los Jueves, y eso es algo que se le debe reconocer, aunado a que para el próximo año tiene grandes proyectos.Sea, pues, bien recibido el patrocinio de dicha firma, gracias a la buen disposición de Arely.Por cierto, el próximo lunes se llevará a cabo la junta previa del navideño del Info Humaya en las oficinas de este matutino a partir de las 13:00 horas. Dicho día se realizará el sorteo de la primera jornada eliminatoria del día 24 y se les recuerda a los delegados de los cuatro equipos que la cuota para cubrir todos los gastos de las dos jornadas será de 1200 pesos.Para aquellos que me preguntaron del estado de salud del brillante jugador Romualdo Robles Peñuñuri, podemos decirles que se encuentra recuperándose muy bien de la leve cirugía que le practicaron en la nariz debido a un codazo que recibió en un juego de la Careada de los Jueves. Saludos, mi Peño, y que se recupere pronto para verlo de nueva cuenta marcando goles de gran calidad. Le mandamos un fuerte abrazo.