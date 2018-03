El futuro de Elizalde

El domingo Sebastián Elizalde conectó 1 hit en 3 turnos ante Arizona. Estuvo jugando la primera base, posición donde ya ha estado con los Rojos en ligas menores.

Me parece que la idea de Cincinnati con el guaymense es convertirlo en utility, si es así, nada mal luce ese plan. Jugar jardín y cubrir primera base de forma ocasional.

Veremos si logra librar los recortes de roster. Ese número 69 que porta en la liga del cactus no me da buena espina. Normalmente lo llevan quienes tienen posibilidad remota. Yo creo que Elizalde tiene mucha oportunidad.

Recortes en pretemporada

Con todo y lo ordenados que son para su planificación de temporada, los clubes de ligas mayores deben realizar ajustes en sus rosters sobre la marcha. Ni modo.

Aún y cuando se tienen buenos elementos de repente se encuentran jugadores en el camino que dejados en libertad por otros pueden sumar bien a su proyecto.

Un caso de estos es Aníbal Sánchez, lanzador venezolano que tuvo éxito primero con Marlins y luego en Detroit. Firmó en el receso fuera de campaña con los Mellizos quienes lo tenían firme para su rotación cuando algo ocurrió. Sánchez, de 34 años, lanzó 2 juegos de pretemporada y aunque no le fue bien no me parece que era suficiente para dejarlo libre.

Entró Lance Lynn a escena y Minnesota decidió arriesgarse trayendo al ex Cardenal. Más joven que Sánchez, le dieron un multi anual. Para poder meterlo a roster de 40 jugadores tenían que sacrificar a alguien y ese fue Aníbal.

En lapso de 3 meses el venezolano pasó del desempleo al empleo temporal al desempleo otra vez y finalmente los Bravos le “echaron el lazo.”

Suele ocurrir en pretemporada.

Día tras día vemos a jugadores conocidos que no entran en planes o dichos planes cambian de una semana a otra.

Melvin Upton JR era un jardinero de gran proyección cuando estaba en Tampa. En agencia libre pasó a Bravos de Atlanta en un gran contrato y posteriormente empezó su etapa errante en diferentes puntos de la geografía de ligas mayores. San Diego, Toronto, etcétera.

Andaba con Cleveland este 2018 pero ese viaje acabó este lunes cuando Indios le otorgó la libertad para contratarse con otro club pero seamos sinceros, faltan 10 días para comenzar temporada y la mayoría de los clubes ya tienen definidos a los elementos de inicio de temporada.

Upton podría agarrar por su prestigio un convenio de ligas menores con la posibilidad ascender a equipo grande en las siguientes semanas o meses. Su caso es parecido al del parador en corto Erick Aybar.

El quisqueyano tiene firmado contrato von Mellizoscpero con una cláusula especial. Si para este viernes no lo colocan en roster de 40 él tiene la posibilidad de ser dejado libre. El gran detalle aquí es que faltan 9 días para empezar la temporada, Aybar arriesgaría demasiado si hace esto por lo mencionado líneas arriba, hay pocos espacios disponibles.

Pero así es la vida de los peloteros hoy en día. Quienes no tienen sitio asegurado deben jugar al arriesgue. Sus agentes necesitan estar al pendiente de cualquier puerta que se abra.