El gabinete previsto

Deberían los candidatos del inminente año electoral presentar como lo hizo López Obrador los gabinetes que tienen pensados si es que logran ganar. Votar por un tipo en especial es un verdadero “volado” puesto que no hay ningún un tamiz que pueda salvarnos de ellos. Ya vemos a Trump. Pero por lo menos el conocimiento de sus colaboradores nos da más claridad. La forma actual de gobernar es monárquica en realidad. Los presidentes mexicanos sigue siendo los más autócratas del mundo. El Congreso y los ciudadanos les valemos sorbete y cuando se les da la gana hacer algo ni quien levante la mano.

Lo acabamos de ver con “la ley” que ha militarizado al país de la noche a la mañana sin que nadie haya tenido la oportunidad de oponerse dentro de lo jurídico. Peña Nieto dio la orden y todos a hincarse. Fuera la ONU tuvo posibilidad de criticarlo. Dentro ni tiempo hubo. Recordaremos a esta Legislatura siempre y a su progenitor, por esta canallada contra el pueblo de México.

…………………………..



Por lo pronto , decíamos ayer…

Extraigo y repito parte de lo escrito por mí en este espacio en octubre pasado, que por lo visto no leyó el candidato AMLO o no creyó sobre la que pretende nombrar su secretaria de Gobernación en el 2018 si gana la Presidencia y le respetan el triunfo, lo que deseamos sus votantes: “En lo personal me tocó presenciar una inaudita falta de profesionalismo de la ministra entonces en funciones, cuando publicaba Satiricosas en el Diario Monitor, cuyo director era José Gutiérrez Vivó. La pavorosa ignorante que es Marta Sahagún manejó al país de 2000 a 2006 ¡increíble!, a través de su poco inteligente marido Vicente Fox.Y se le hizo fácil a “Martita” arruinar a Gutiérrez Vivó de la manera más vil e impune. Gutiérrez Vivó es un profesionista culto y respetable, con mucha experiencia y que había estructutrado un concepto moderno de periodismo con los diferentes medios de comunicación a los que tenía acceso o que poseía. Trabajar para Monitor fue satisfactorio por el profesionalismo y la libertad de expresión reinantes. Pero Martha lo detestó porque aunque no era su partidario, Pepe entrevistaba en su noticiero matutino de “Radio Red en la estación de Francisco Aguirre al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Y a ella le salieron ronchas. Gutiérrez Vivó y Pancho Aguirre de Radio Centro terminaron en un pleito legal muy incisivo, que terminó destrozando a Pepe, que lo había llevado hasta la Suprema Corte En esa alta instancia nacional, la ministra Sánchez Cordero se negó a participar en el juicio so pretexto de que era amiga de la hija del dueño, Ana María Aguirre. La Justicia, la Ley, el Deber, le valieron gorro. Y los muchos miles de pesos que el país le paga a estos figurones, también a Claudia Sheinman la acusan de ser amiga de la directora de la escuela dramática. Pero lo peor es que de la dueña del Rébsamen, Mónica García Villegas es según parece la cuñada de la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero de García Villegas. “La nombró el presidente Ernesto Zedillo (1984-2000) ministra del Tribunal Supremo para llenar la vacante en 1995, quedando adscrita a la Primera Sala Civil y Penal. Olga Sánchez fue confirmada por el Senado, es considerada una de las ministras más liberales de la Corte y ha competido en diversas ocasiones para ser Presidente de la Suprema Corte”. Ella terminó hasta noviembre de 2015, y quizá pudo ser la que le “facilitó la vida” a la cuñada. Grave también que la exministra haya ido a refugiarse en Morena. Debe ser muy honroso que alguien que fue miembro de la Suprema Corte quiera afiliarse a un partido político. Pero, hubieran preguntado”.

………………………………..

Esperemos , queridos lectores, que nos toque un mejor año 2018.

2017 quedará en la historia del mundo como annus horribilis con tanta catástrofe natural en todos los confines del planeta. A nosotros ni ella que había sido onerosa nos dejó en paz. Yo sospecho de Harp, Pero esa otra catástrofe que son nuestros gobernantes no estuvieron mejor , O nos salimos del mal camino o no tendremos ya camino, En fin seamos un poco optimistas y deseemos Para todos un feliz y próspero 2018.