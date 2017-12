El gallazo chagara es el elegido

En estos tiempos difíciles, no es fácil dar, sin ver a quien. No es fácil extender la mano, sin buscar algo de provecho. No es fácil hacer un favor sin crear un compromiso. No es fácil el buscar el bienestar de los demás sin antes ver el de uno. Ahora en estos tiempos, nadie te regala un chicle y si lo hace, después te lo cobra con creces.

Yo conozco a una persona que tiene esta la gran virtud de servir, eso es lo que lo ha caracterizado a través de su vida. El entregar algo de lo mucho que le ha dado la vida y más al que lo necesita. Así es mi amigo José Luis Giusti Lugo, quien ha sido elegido para que en el beisbol sea homenajeado. Será en el duelo entre Foráneos contra Locales, programado para el día 29 de este mes, cuando se cumplan 35 años ininterrumpidos de la celebración de este evento beisbolero.

El doctor Samuel Mejía junto al Club Veteranos entregarán un merecido reconocimiento a gran “Chagara”, el “Gallazo” del beisbol. Un tipo que se ha ganado el cariño y respeto de la sociedad por lo que ha hecho por su pueblo. Diez años fungiendo como presidente de Ligas Infantiles de Beisbol y junto a “Panchín” Peña y Arturo Avendaño, socios fundadores del Club que se ubica entre los dos puentes. Muchas felicidades a este gran hombre, que ahora se le devuelve algo de lo tanto que ha entregado a su querido Guamúchil. Enhorabuena!