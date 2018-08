El general Cienfuegos encabeza reunión privada con generales retirados

El general Cienfuegos. El secretario de la Defensa Nacional vino a Mazatlán. Anoche, en una cena privada, encabezó un encuentro con generales jubilados. Muchos de ellos que fueron compañeros desde jóvenes con el general Salvador Cienfuegos Zepeda. Junto al secretario de la Defensa Nacional, ahí presente, el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Cienfuegos Zepeda ha sido clave en los programas de combate a la inseguridad en Sinaloa. Su apoyo ha sido esencial para que el gobierno que encabeza Ordaz Coppel esté avanzando en seguridad. La presencia de Cienfuegos Zepeda en la cena privada ofrecida a los generales retirados es un detalle que se valora. Pues muchos de ellos dieron lo mejor de su vida. Los mejores años de su existencia en las Fuerzas Armadas. Que Mazatlán haya sido elegido para la reunión de los generales retirados con el titular de la Sedena, no es nada casual. Muchos de los generales retirados fueron compañeros del general Luis Ángel Fuentes Álvarez, padre de la señora Rosy Fuentes de Ordaz, esposa del gobernador. Incluso, el propio secretario de la Defensa fue discípulo del general Fuentes Álvarez cuando este se desempeñó como director del Colegio Militar (1991-1994). Y posteriormente compañeros de armas. El general Fuentes Álvarez falleció en julio del 2015. Pero su legado, trayectoria y personalidad es reconocida por todos aquellos que fueron sus compañeros.

Garantizar suministro de agua. El director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, realmente quedó impactado. Ayer, acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel pudo constatar el avance de los trabajos de la planta potabilizadora en Miravalles. Con esto se busca garantizar el suficiente abasto de agua potable para los próximos 70 años a Mazatlán. Con esto se podrán dar las condiciones para que lleguen más inversiones al municipio y se den mejores condiciones de crecimiento. Los inversionistas primero ven que existan las condiciones necesarias para llegar a invertir. Suficiencia en los servicios. Y el agua es uno de los más importantes. A muchos gobernadores no les gusta invertir en obras como esas. Y las de drenajes. Porque no se ven. Pero junto con esta obra a la que se destinará una inversión de aproximadamente 688 millones, se realizó otra de importancia vital en el Centro de Mazatlán. Se repuso la tubería de drenaje que tenía más de 70 años. Y muchos no la ven.

No se calienten planchas. El cambio en la dirigencia estatal del PRI no lleva prisa. Eso lo deben de entender quienes se sienten con posibilidades de relevar en el cargo a Carlos Gandarilla. Los tiempos se están midiendo para realizar el procedimiento que se debe de cubrir para el cambio en la dirigencia estatal priista. La convocatoria se lanzará después del 15 de septiembre. Ahí se fijará la fecha de la reunión del Consejo Político, donde habrá de proponerse el nombre de quien será el próximo presidente del PRI. Para finales de septiembre es probable que ya se tenga preparado todo. No tienen por qué acelerarse. Tranquilos... Porque se enferman.

A todo vapor. Los trabajos de reposición del pavimento de la avenida Del Mar están con todo. El rompimiento del pavimento ya llegó a Playa Norte. Mientras tanto, en el primer tramo de Valentinos comenzaron a compactar. La obra es contrarreloj, pues la fecha que se fijaron para terminarla en diciembre se antoja difícil.