El general estadounidense John W. Donaldson es acusado de matar a civiles

HISTORIA EN EL DEBATE

3 de junio de 1971

Vendrán técnicos japoneses. Japón enviará un grupo de técnicos a Sinaloa para hacer estudios sobre utilidad del tomate y determinar si reúne las condiciones necesarias que requiere el gobierno de este país, para importar esa legumbre, o sea, la protección fitosanitaria del producto. Japón requiere de la importación de tomate para satisfacer su mercado interno, pues en ocasiones los precios de la legumbre se eleva enormemente, debido más que nada a la escasez. El país del Sol Naciente también está interesado en los frutales, como el melón y el mango.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Terminan obras de drenaje. Mañana quedarán totalmente terminadas las obras de ampliación de la red de drenaje de la ciudad de Los Mochis, que se ejecutaron con una inversión aproximada de 8 millones de pesos, para beneficiar a 30 mil habitantes, informó el ingeniero Esteban García, jefe de Urbanización y Obras Públicas. La obra fue ejecutada en la zona poniente de la ciudad, que comprende la parte del sector Fátima y los fraccionamientos que se ubican al oriente del bulevar Rosales.

Leer más: ¡Confirmado! Por elecciones, Ssa cancela vacunación el 6 de junio

General acusado de matar civiles. Washington. El ejército anunció que el general, John W. Donaldson, de 47 años, ha sido acusado del asesinato de seis civiles sudvietnameses durante el invierno 1968-69, en la provincia de Quang Ngal, siendo coronel y comandante de la undécima brigada de infantería de la división norteamericana. Donaldson es el oficial de más alto rango al que le han imputado crímenes de guerra durante este conflicto y el primer general de Estados Unidos en ser acusado de este crimen en 70 años.

En la academia de West Point, Donaldson fue compañero de John D. Eisenhower, hijo del difunto presidente. Se dice que el piloto de un helicóptero, que está todavía en servicio activo, reveló los incidentes que llevaron a la investigación y la formulación del caso el pasado 20 de mayo.

Próxima boda Sáenz-Artola. El próximo día 18 del actual, en la ciudad de Monterrey, N.L., contraerán nupcias la guapa señorita Flora Hilda Sáenz y el joven Víctor Artola Sada. Los padres de los contrayentes son los señores don Ignacio Sáenz y Flora Elizondo de Sáenz, don Nemesio Artola y doña Pilar Sada de Artola, esta última pareja dueña de grandes afectos en nuestra sociedad. Desde Vancouver, Canadá, vendrán las lindas Lupita y María Artola, para acompañar a su hermano en tan importante día.

3 de junio de 1996

El fisco acaba con empresas. La fiscalización excesiva que lleva a cabo el gobierno para captar recursos fortuitos está provocando la desaparición de miles de empresas, la desocupación de un importante número de trabajadores y la germinación de una cada vez mayor crisis social, expuso el vicepresidente de la Asociación de Contadores Públicos, Mario Astorga. Dijo que urge, frente a la situación, dar a las empresas un descanso fiscal, una especie de amnistía a través de la cual se convenie su sobrevivencia.

En fase terminal el sistema político. México, D.F. La libertad de expresión ha superado los ancestrales tabúes informativos de no criticar a la figura presidencial y a las fuerzas armadas, y no mencionar en forma negativa a la Virgen de Guadalupe, afirmó el escritor Carlos Monsiváis. Dijo además que el sistema político mexicano está en su fase terminal, porque ha permanecido más de 70 años en el poder y ya no tiene más alternativas que ofrecer. “No se conocen aún los límites de la libertad informativa”, señaló.

Leer más: Con gran cierre ante 12 mil personas en Culiacán, Mario Zamora anticipa triunfo en Sinaloa

Las Malvinas serán de Argentina. Buenos aires. El presidente Carlos Menem aseguró que las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, volverán a la soberanía de su país, quizá un poquito antes del año 2000. Afirmó que “más allá de algunos inconvenientes que son normales, “las negociaciones con Gran Bretaña por la soberanía en el archipiélago austral marchan bien. Añadió que el abanico de negociaciones pasa por distintas etapas y diversas propuestas, que no mencionó. Autoridades británicas afirman que no están dispuestas a dialogar sobre el asunto.