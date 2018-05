El ‘góber’ necesita un vendedor estrella

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, necesita urgentemente de un buen vendedor de casas, porque de plano no se ha podido vender la casona de gobierno, pues resulta que nadie la quiere porque está muy cara. Interesados, marque a la oficina del ‘góber’ al (667) 758 70 00.El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama), Ernesto Suárez Andujo, anda en busca del mejor superhéroe de la historia, a fin de que saque de tantos problemas a la comunidad de Cohuibampo, perteneciente al municipio de Ahome. Lo principal, dicen, es la falta del servicio de drenaje sanitario, pues ya no aguantan la peste en las letrinas y fosas sépticas. Si alguien sabe dónde encontrar un superhéroe, favor de llamarle al funcionario de Japama al teléfono (668) 812 04 04.Urge un atleta que le dé una correteadita a la encargada del parque Hernando de Villafañe, en Guasave, pa’ ver si así se apura y echa a andar el gimnasio, que dicho sea de paso está muy bien equipado, pero que ya debe de tener bastante polvo acumulado. Y es que, aunque se tiene un área de aparatos, no es suficiente para todas las personas que acuden a diario a ejercitarse. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la mera mera del parque, Evangelina Cruz, al (687) 871 87 87 para que te comuniquen a su extensión.Se busca raza caritativa que desee donar o prestar algún lote en el que se pueda construir o habilitar una canchita de beisbol o futbol en la colonia 5 de Febrero, en Guamúchil, pues el lugar que tenían los vecinos para realizar actividades recreativas y deportivas ya fue alcanzado por las viviendas y se quedaron sin un espacio disponible. Si deseas apoyar la causa, échale una llamadita al ‘dire’ de Obras Públicas, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38, pa’ que vaya checando lo que se necesita.Dice el coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Osuna Tirado, que existe vigilancia en el faro para que la gente acate el reglamento, sin embargo, la semana pasada se hizo un escándalo porque un grupo norteño grabó un video sobre el mirador de cristal. Ayer, un joven colgó una hamaca de la estructura de metal del mirador y cómodamente se sentó frente a las miradas incrédulas de las personas que temían lo peor. En ambas situaciones, la dizque vigilancia les falló. Ante esta circunstancia y antes de que a alguien se le ocurra otra travesura, el alcalde Joel Bouciéguez está pensando seriamente en contratar guardias, porque los policías no han hecho bien su chamba. Si le interesa el ‘jale’, marque al número (669) 915 80 00.