El ‘góber’ vive tan feliz, que se adelanta días

A quien le urge tener un calendario es al gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien durante la inauguración de una plaza en Culiacán se encontraba confundido, ya que ayer despertó pensando que era viernes. Al darse cuenta de que los presentes comenzaron a reír, al ‘góber’ no le quedó más que decir que disfrutaran del día nublado, por lo que urge una persona que pueda actualizarle los calendarios al ‘góber’ sinaloense, para que así esté enterado de en qué día vive. Comerciantes que tengan el mejor calendario, comunicarse al teléfono 7 58 70 79.Se buscan con desesperación empresas fabricantes o distribuidoras de las raquetas eléctricas que son utilizadas para matar mosquitos, esto con la finalidad de entregarlas en comunidades, donde aseguran que los insectos no dejan de molestar y temen contraer alguna de las enfermedades que ellos transmiten. Si tienes el contacto, favor de echarle la llamada a la mera mera de Salud municipal de Guasave, Silvia María Preciado, al teléfono 871 87 06.Urgen tapabocas y un buen de aromatizante pa’ la raza de la colonia Bil Ruelas en Los Mochis, pues ya no saben qué hacer con los fétidos olores que emanan del dren Miguelito a todas horas, temiendo que se enfermen por tanta contaminación e infecciones que les pueda ocasionar estos olores. Si usted tiene lo solicitado o sabe dónde encontrarlos, favor de echarle el ‘fonazo’ al gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA), Ernesto Suárez Andujo, al (668) 8120404, pa’ que sea él mismo quien lleve lo requerido.¡Atención, raza! Si en esta temporada decembrina necesita recomendaciones para saber cómo conectar luces navideñas correctamente y verificar si las luces viejas siguen sirviendo después de ser usadas, lo que tiene que hacer es comunicarse a este teléfono (673) 73-20-638, donde lo atenderá el coordinador municipal de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, quien le explicará esto para evitar accidentes en esta época en la que reina la paz y el amor.Si eres de las personas a las que les gusta la playa y, aparte, busca chambita, entonces échale un ‘fonazo’ a Joel Ernesto Soto, secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, quien necesita raza para vigilar la playa en la zona donde se llevan a cabo obras, todo porque sus agentes no entran para aquellos rumbos y los ladrones hacen de las suyas a diestra y siniestra. Para mayor información, favor de llamar al ‘chaca’ de Seguridad Pública en el puerto, Joel Ernesto Soto, al ‘fon’ 984-44-99.