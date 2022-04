El gobernador Rocha responde a familiares de 3 jóvenes regios desaparecidos en Mazatlán

audima

Respuesta inmediata. Los familiares de tres jóvenes regios desaparecidos en Mazatlán durante el periodo vacacional de Semana Santa debieron hacer pública la denuncia de que en el “levantón” de sus hijos habrían participado elementos de la Policía Municipal, para que las autoridades dieran respuesta a sus demandas de investigación. Los vacacionistas desaparecieron el domingo de Pascua, pero fue hasta ayer cuando el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se apuró a desestimar la denuncia hecha por los familiares de las posibles víctimas. En una entrevista hecha en la capital del estado, el mandatario de Sinaloa aseguró que no hay evidencias que apunten a que los jóvenes hayan sido privados de la libertad por agentes preventivos de Mazatlán. La fiscal general de Justicia, Sara Bruna Quiñónez, aseguró que ya se han atendido a los familiares de los tres jóvenes, pero no han aportado muchos datos para esclarecer el caso ni involucrar a los elementos municipales. Lo que sí dijo es que al lugar de los hechos habían llegado dos camionetas con alrededor de 20 personas que portaban indumentaria militar o policiaca, quienes habrían privado de la libertad a los tres jóvenes. El caso mantiene en medio del escándalo a Mazatlán como destino.

Reorganización panista. La lideresa estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, estará hoy en Mazatlán para presidir una reunión en la que se discutirá la instalación de la delegación del Comité Directivo Municipal de esa organización. Se espera que en esta reunión se nombre a Marco Antonio Peraza Torres como nuevo delegado. Será él quien presida esta instancia hasta que se elija al nuevo Comité Directivo Municipal, este mismo año. La tarea de Peraza Torres es recuperar la confianza de los electores para fortalecer al partido en un periodo de transición hacia las elecciones del 2024. La tarea no es nada fácil, si tomamos en cuenta las condiciones de naufragio, no solo político, sino moral en el que se encuentra el blanquiazul, luego de las garrafales derrotas en los últimos tres procesos electorales. El PAN perdió a Mazatlán como bastión político, al grado de que los mismos militantes abandonaron el “la nave panista” para migrar a otros partidos (Morena y el PAS), donde encontraron cargos y candidaturas.

Proyectos de servicios. Quien anda muy propositivo, es el presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Durante un encuentro ayer con los representantes de los medios de comunicación, anunció que ya tiene inversionistas para establecer en Mazatlán el servicio de metrobús. Dijo que son dos empresas las interesadas en este proyecto. Por ello, aseguró, cada vez es más posible que Mazatlán, como destino turístico, cuente con este tipo de transporte. Habrá que ver si este plan logra ser concretado por la administración municipal. Y es que desde el inicio de la primera administración de Benítez Torres, anunció un servicio de camiones a lo largo del malecón que conectaría al Parque Central con la zona del Monumento al Pescador. Hasta ahora no se conoce ningún avance sobre esto.

Escándalos políticos. La diputada federal por Sinaloa, Paloma Sánchez, sigue en el ojo del huracán. Después de levantar ámpula nacionalmente por su actitud burlona ante los ciudadanos que apoyaban la reforma eléctrica afuera de San Lázaro, trascendió ayer que la legisladora ha recibido amenazas en contra de su persona y la de sus familias. Ayer por la tarde, la priista se disculpó a través de las redes sociales. “Al calor de las agresiones, insultos y amenazas de Diputados de Morena durante la Sesión del domingo, hice un comentario inadecuado que no representa mi forma de pensar. Me disculpo por eso”, escribió en Twitter. No obstante, aclaró que volvería a votar en contra de la reforma eléctrica.