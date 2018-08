El gobernador busca los “puentes” con los electos para impulsar Sinaloa

Los puentes necesarios. Quienes saben de política lo tienen claro. Y el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, sabe que el nuevo mosaico político que arrojó la elección del 1 de julio, marca como obligación el buscar a todos los actores políticos con el único fin de trabajar de manera coordinada con el objetivo de impulsar a Sinaloa. Ayer, Ordaz Coppel sostuvo un encuentro con los diputados y alcaldes electos del Partido del Trabajo. Encabezados por el comisionado político nacional del PT en el estado, Leobardo Alcántara, los dos alcaldes electos de Navolato y Ahome, Eliazar Gutiérrez y Manuel Guillermo Chapman. También estuvo el diputado federal electo, Fernando García, y los diputados locales también electos, Eleno Flores y Mario Rafael González. El encuentro se enmarca en las acciones emprendidas por el gobernador de acercamiento con quienes asumirán sus cargos como diputados federales, diputados locales y alcaldes. También hizo lo mismo con los senadores electos por Sinaloa. La lectura de estos encuentros, los ya realizados y los que están por venir, es clara. Se busca de parte del gobernador el encontrar las sinergias necesarias que permitan trabajar por el desarrollo de Sinaloa. Sin distingos de colores y de partidos. Hasta hoy, los encuentros que se han efectuado han resultado cordiales y positivos.

¿El Ayuntamiento está listo? A dos meses y medio del cambio de gobierno en los 18 municipios, ¿realmente estarán listos para la entrega-recepción? El proceso establecido en la ley todavía de manera formal no arranca. Pero el problema está en que algunos alcaldes pareciera que ya se desatendieron de los asuntos cotidianos de los ayuntamientos. En Mazatlán, el problema en la recolección de basura se agrava cada vez más. Unos dicen que hay quienes están “boicoteando” a las unidades de servicio de recolección de basura. Otros sencillamente que a las actuales autoridades poco o nada les interesa el tema. Y si eso está sucediendo en uno de los servicios públicos más sensibles del ciudadano como es el retiro de basura, el caso de la seguridad no se queda atrás. Los reportes no oficiales confirman que los delitos se han disparado y que hasta ayer, poco o nada se percibe qué está haciendo la autoridad. En el municipio no hay quién dé la cara para responder a los problemas por el deficiente servicio de basura. Tampoco por el relajamiento en los operativos de seguridad. Al paso que vamos, la basura inundará calles, colonias y fraccionamientos. Porque eso sí. No respeta niveles sociales o estatus social. Y de seguridad, ni se diga. En ocasiones, algunos creen que “nadar de muertito” es lo adecuado.

El cliente. El alcalde electo Luis Guillermo Benítez está convertido en el “cliente” de la mayoría de los medios de comunicación. Y es que cuando escasea la información, ya se corrió la voz que el alcalde electo siempre está dispuesto a dar su opinión. Y no solo eso, ya está tomando la pose de “todólogo”. No hay tema que se escape de sus comentarios, y eso hace más atractivo a los medios el buscarlo para “sacar la nota”. Y como en política “espacio que no cubre uno...Otro inmediatamente lo cubre”, es lo que en Mazatlán está pasando. El actual alcalde Joel Bouciéguez le saca a los temas y ya no aparece tan atractiva su opinión. Ese espacio lo está cubriendo ya “El Químico”. Sin llegar todavía.