El gobernador, con cara de contrariado, y “El Químico”, alegre, aparecen en una foto

Si las fotos hablaran. Ayer, el gobernador acudió a ver el juego de futbol. No lo hizo solo. Una foto que circuló ayer mostraba a Rubén Rocha Moya junto, codo a codo, con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Rocha Moya, con una cara muy seria. Casi rayando en lo contrariado. Al lado, un “Químico” que se mostraba totalmente diferente al gobernador. Sonriente, hasta haciendo una señal con los dedos de una mano. La interpretación a la foto es la de un gobernador molesto. Y no precisamente por el marcador de ayer pues Mazatlán finalmente ganó, y fue al América. Más bien por quien tenía a su lado. Y hasta se puede adelantar porque tenía a su lado un alcalde que nuevamente se saldrá con la suya. Nos referimos al carnaval. Mientras Rocha Moya da una y otra vez largas para la supuesta decisión de si habrá o no carnaval, “El Químico” prácticamente tiene todo listo para realizar la fiesta. Ya se celebraron las elecciones del rey y las reinas. Ya se contrató el electo artístico. Ya se preparó el malecón con los monigotes que anuncian la llegada del carnaval. Ya comenzaron a instalar los templetes en el estadio de beisbol donde habrán de realizarse las coronaciones. Pareciera un juego perverso. Ya está aquí el carnaval. Oficialmente arranca el 24 de febrero. Fecha que nunca ha sido modificada para nada. Decían que todo dependía del comportamiento de la pandemia. Pues bien, ayer oficialmente se reportaron más de mil nuevos contagios. Mil 009 para ser exactos.

El otro frente. Está más que claro que los diputados de Morena en el Congreso Estatal y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, traen desde hace tiempo un pleito cerrado. Pero ahora Estrada Ferreiro ya metió en ese pleito al gobernador. En un desplegado dado a conocer y firmado por Estrada Ferreiro descalifica al diputado Feliciano Castro, a quien lo llama como el “Jefe de la Pandilla que opera para Rocha Moya”. El fondo en esto es la diferencia entre el Congreso del Estado y el alcalde de Culiacán en lo que se refiere a los cobros por consumo de agua potable en la capital del estado. El tiro está cantado. Pero el alcalde de Culiacán con todo esto responsabilizó al gobernador y algunos diputados de cualquier agresión que puedan sufrir él y su familia. De ese tamaño es el conflicto que viven.

Ahora le tocó a Proceso y nuevamente a Aristegui. Desde la mañanera, el presidente López Obrador se lanzó contra Proceso y Aristegui Noticias. Pidió a los medios de comunicación “quitarse la máscara”. Y señalo que ni Proceso ni (Carmen) Aristegui contribuyeron al cambio. Pues ahora sí que eso es toda una sorpresa. Julio Scherer Ibarra, hijo del reconocido periodista Julio Scherer García, ocupó el cargo de consejero jurídico del mismísimo presidente López Obrador. Ocupó ese cargo del 1 de diciembre del 2018 al 2 de septiembre del 2021. Si era o no importante Julio Scherer Ibarra y si ayudó o no al cambio. Eso lo saben los más cercanos a López Obrador. Hijo del fundador de la revisa Proceso, el exasesor presidencial claro que jugó un papel importante en el cambio y arranque de esta administración. Hasta Proceso se debilitó ante la opinión pública por esa cercanía. Y qué decir de Carmen Aristegui, que desde hace mucho se convirtió en referente de la Cuarta

Transformación. Que fue la punta de lanza para poner al descubierto la “Casa Blanca”, que al final hundió a Peña Nieto. Ahh, pero como se atrevió a abrirle un espacio a la investigación periodística de la “Casa Gris” del hijo mayor del presidente, ahora Aristegui cayó de su gracia.