El gobierno morenista peca de soberbio al minimizar manifestaciones de protesta

Soberbia insultante. Hablan de miles. Otros de cientos. Aún y fueran 50 o 100 las personas que se manifestaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, merece cuando menos un mínimo de análisis. Y ser considerado en cuenta lo que es el mensaje de la marcha del domingo pasado. Un presidente con la popularidad y legitimidad con la que llegó López Obrador, seguro jamás esperó que se dieran estas clase de manifestación de rechazo. Sobre todo tan pronto con apenas cinco meses siete días de arranque de la administración. Pero además, los simpatizantes morenistas con toda la carga de odio que se vio antes, durante y ahora después de la campaña, logran asimilar que haya algunos mexicanos que no están de acuerdo con ellos. Claro que los descalificativos de “fifís”, de “enemigos de la 4T”, de que forman parte de la “mafia del poder”, aparecieron, y hasta se esperaban en forma lógica conociendo el proceder de los morenistas. Pero ahora se suma un calificativo que lleva impreso algo peor. Con riesgos de segmentar aún más a la población. Los han comenzado a calificar a los manifestantes como “los blanquitos”. Tan insultante expresión la han comenzado a replicar algunos alcaldes del país, entre ellos el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que sin una pizca de cerebro opinó ayer de las manifestaciones contra AMLO que “son puros blanquitos, porque ahí no hay morenitos”. ¡Cómo es posible!

Cuando quieran. El alcalde panista de El Rosario, Antonio Pineda, no se inmutó. Desde el Congreso del Estado le advirtieron que sería llamado a comparecer para aclarar, dijeron, algunas irregularidades que dicen los legisladores que han detectado en su administración. Pineda es la “piedra en el zapato”, junto con el priista Felipe Garzón, alcalde de Concordia, que rompen el corredor del sur que consideren de ellos los morenistas. Pineda se muestra confiado. Dijo que a la hora que quieran los diputados está dispuesto a acudir ante el Congreso. No hay nada qué ocultar, advirtió.

Rompimiento evidente. La síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez, ya lo sabe. El alcalde Luis Guillermo Benítez no la quiere. No la tolera. Y no es una simple expresión, ni percepción. Bojórquez adelantó ayer que se presentará una denuncia ante quien corresponde por “acoso y abuso de funciones” en contra del secretario de la Presidencia, Sergio Rubio. Y es que insistió la síndica que boicotearon el evento donde se hablaría sobre el combate a la corrupción. Sergio Rubio se comunicó con este reportero por vía telefónica. Ahí, Rubio aseguró que es falsa la acusación de la síndica. Que lo sucedido fue una “falta de comunicación”. Esa fue su explicación. Lo cierto es que el círculo cercano al alcalde se está sembrando no solo rechazo contra la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Se siembra odio. Y como en este grupo cercano al alcalde hay quienes se la dan de “estrategas” y están inclinados a la “guerra sucia”, la síndica tendrá que tener cuidado porque los ataques en su contra seguro que aumentarán. Y aquí pudieran entrar en juego algunos medios que ya “pactaron mediante convenios” con el Gobierno Municipal. Triste papel de los compañeros periodistas que se dejen manipular a cambio de esos “convenios” por una administración sumida en la ingobernabilidad de la que han salido nueve funcionarios de primer nivel.