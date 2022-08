El gran ausente: el “Químico” Benítez

El gran ausente. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, fue el gran ausente en la gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien puso el marcha el programa Internet para Todos, desde Mazatlán, en las instalaciones de la termoeléctrica José Aceves Pozos, de la Comisión Federal de Electricidad. Al parecer no fue invitado porque en ningún momento se le mencionó, pese a que es la máxima autoridad del municipio en que el presidente de México (el creador del Movimiento de Regeneración Nacional) y el gobernador de Sinaloa (también morenista) estuvieron ayer en gira de trabajo. Por la mañana, el “Químico” Benítez, el alcalde morenista de Mazatlán, acudió a reconocido hotel de la zona dorada donde pernoctó AMLO, dizque a darle la bienvenida, pero el mandatario del país llegó desde el sábado y ahí solo estuvieron el gobernador Rubén Rocha Moya y también la expresidenta del DIF y expareja de Benítez, Gabriela Peña Chico.

No sabemos por qué el “Químico” Benítez no fue requerido a este importante evento. Solo podemos imaginarnos que fue una especie de castigo, que no nos consta. Pero, ¿por qué no lo invitaron si estaba en Mazatlán? No andaba en uno de sus famosos viajes de promoción, o una reunión que fuera más importante que la visita de AMLO y Rocha a su municipio. No hace falta recordar la serie de escándalos en que se ha visto envuelto el alcalde Mazatlán, y que ya le valieron varias denuncias ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ante la Fiscalía estatal o ante instancias u órganos de control o auditores aquí mismo en el municipio. Y hay otras personas que amenazan con ponerle más denuncias, todo, por los megagastos que ha hecho la administración que dirige Benítez Torres, y por más que él diga que cuidan los recursos del pueblo, pues parece todo lo contrario, al contratar lámparas de calle que cuestan 187 mil pesos cada una (tema en el que ya está metiendo reversa), y otras cosillas más, como millones gastados en monumentos, glorietas, viajes y donaciones y otros gastos para una famosa Premio Nobel, cuando en la ciudad de Mazatlán los ciudadanos se quedan roncos de tanto señalar los problemas de fugas de agua y drenaje, de calles y avenidas sin pavimentar o llenas de baches, de problemas de iluminación nocturna en colonias (no en áreas turísticas donde las lámparas hasta se amontonan), de recolección de basura deficiente, entre otras quejas. Parece que el convencimiento que ha tenido Benítez de poder hacer lo que él quiera, pues ya le está pasando la factura. Y crecen las voces que piden que se le enjuicie.

El Gobierno actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tanto que criticaba a sus antecesores, y hacen lo mismo: invitan a los medios de comunicación para que difundan sus programas, pero los encierran casi en una jaula, los ingresan casi dos horas antes del evento y al finalizar no dejan salir hasta que el presidente y su comitiva se retiran, para evitar que les hagan preguntas incómodas, como los estallidos de violencia que hay en el país, y los funcionarios o ‘corcholatas’ que ya están en campaña para el 2024.