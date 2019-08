En teoría todo esta listo para proteger a la población durante la temporada de lluvias que se empieza a generalizar; sin embargo, el gran reto de Protección Civil sería enfrentar inundaciones como las del año pasado que devastaron la infraestructura de drenaje y de carreteras de Sinaloa.

El director de la dependencia, Juan Francisco Vega, explica que hay 110 refugios temporales habilitados, que en caso de ser necesario desalojar a las familias de sus viviendas; ahí contarán con alojamiento seguro, alimentos, atención médica, cobijas e incluso atención psicológica.

Desde principios de febrero iniciaron los preparativos de auxilio, en coordinación con el DIF y con todas las corporaciones policiacas de ayuda voluntaria. Se preparó a los integrantes de los consejos en todos los municipios.

Nunca como ahora se habían hecho estos preparativos a conciencia, el año pasado se atendieron a 8 mil personas en 42 albergues, pero cuando la naturaleza se desborda y caen más de 359 centímetros de agua en 36 horas, como sucedió en Los Mochis, se rebasa toda la capacidad de los cuerpos de auxilio. “Esperamos que ahora no suceda eso”-

Además de la capacitación, se han difundido más de 8 mil spots, por radio y televisión, para alertar a la población, que este preparada. También se exhorta a no tirar basura, se desazolvan drenes, canales y el sistema del drenaje, pero en Mazatlán con las primeras lluvias se acumularon decenas de toneladas de basura y eso agudiza las inundaciones.

Lo principal ya se esta atendiendo, que es la reconstrucción de la infraestructura de drenaje y las carreteras, el gobierno del estado y los municipios están invirtiendo 600 millones de pesos, pero falta mucho más para reconstruir lo que se destruyó el año pasado y no hay que bajar la guardia.



Popurrí. El presidente electo del PAN, Juan Carlos Estrada, ya se reunió con el dirigente nacional, Marko Cortés, y por lo pronto acordaron que ya no habrá dedazos, sino que se tratará de regresar a las convenciones para la elección de los candidatos a puestos de elección, a abrir más al partido a la ciudadanía, y por lo que se ve recibió el visto bueno para tomar pronto las riendas del partido en Sinaloa, aunque aún no se define la fecha de la toma de protesta. Urge reunificar al panismo, pero se vislumbra que los perdedores de la pasada contienda se pertrecharán alrededor de Adolfo Rojo y Sebastián Zamudio, para minar la fuerza de la nueva directiva.

VIENE AMLO. La presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, empieza a preparar sus mejores galas para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene programado visitar esa ciudad colonial el 28 de agosto, vendrá a visitar las instalaciones de Hospital Rural Número 12 y hoy llega una avanzada de la Ciudad de México a supervisar las instalaciones donde se atiende 66 mil pacientes al año provenientes de la región alteña.

PLEITO. Alborotaron el avispero con la comparecencia en la Vicefiscalía de Guillermo Padilla, denuncia que hay represalias en su contra y exige que se reparen los socavones y se arreglen los problemas de agua potable.