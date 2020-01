El grave problema de escasez de medicamentos no es campaña de los neoliberales, mucho menos de los fifis. Tampoco de los conservadores. La escasez de medicamentos es real y amenaza la vida de cientos de niños que enfrentan el grave problema del cáncer. En este tema no vale distraer la atención de los mexicanos con la “jalada” de rifar el avión presidencial. Y lo peor es que muchos lo festinan, sin darse cuenta de que le están dando la espalda a nuestros niños enfermos. No hay medicamentos y la muestra está ahí con los testimonios de los padres de familia de los niños que ven interrumpidos sus tratamientos como si a la enfermedad se le pudiera poner horario y día para que no avance. Hoy, en Mazatlán, tendremos la visita del director del Instituto de Salud para el Bienestar (Isabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar. Él es empleado del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien vendría acá para inaugurar junto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel el nuevo Hospital General de Mazatlán. Alcocer repentinamente canceló su visita y en su lugar manda a Juan Antonio Ferrer Aguilar. ¿Quién es Juan Antonio Ferrer Aguilar? De entrada no cuenta con ninguna experiencia en el sector salud, pero sí en cambio en el cuidado del patrimonio cultural, donde laboró y se desempeñó como director de zonas arqueológicas en Chiapas y Veracruz. Este es el señor que tendría en sus manos la atención de alrededor de 60 millones de mexicanos que se pretenden afiliar al Insabi, otrora llamado por Gobiernos priistas como Seguro Popular. El problema de la escasez de medicamentos ya alcanza a las farmacias de diferentes corporativos. Y si no, es cuestión de que se den una vuelta. Este es un problema real que insisten en hacernos creer que no existe.

Despotrica contra periodista, como dijeran algunos de los exfuncionarios municipales que renunciaron y otros fueron despedidos por no prestarse a las cosas checas que proponía el alcalde, es probable que sí tengan razón cuando demandan que al Químico se le someta a un estudio mental. Podría tratarse del “Jet Lag” (trastorno del sueño que puede afectar a las personas que viajan y atraviesan varios usos de horarios). Porque a su regreso de España a Luis Guillermo Benítez lo vieron en el estadio de beisbol con cara de haberse tomado varias ambarinas. Pero pudo ser el Jet Lag. Y que ayer arribó al palacio con sendos lentes oscuros, como los que se utilizan para cubrir una noche de farra y loca. Pero pudo ser el Jet Lag. Lo que sí no es atribuible a nada de eso son sus expresiones en contra de nuestro compañero periodista Mario Martini. Vergüenza debería de darle al Químico, y a nosotros también de tener un alcalde como este. No es nuevo que el alcalde descalifique a sus críticos o a quienes no están de acuerdo en su forma de conducir al municipio. Al empresario Rodolfo Madero lo calificó de “mañoso”. A medios de comunicación los ha llamado “chayoteros”, mentirosos. Ante la falta de resultados de una administración fallida, echar mano al escándalo y al vituperio es la forma de conducirse del alcalde. El periodista y director de Paralelo 23, Mario Martini, ha realizado una investigación minuciosa con ayuda de organizaciones sociales que le han permitido identificar quiénes y de dónde están utilizando “face” falsos para atacar a los críticos del alcalde que no se “alinean” y ni se agachan.