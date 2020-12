El grito desesperado ante la pandemia

Médicos, enfermeros, especialistas, químicos, personal de apoyo de hospitales, todos en la primera línea de combate contra el covid-19, lo reconocen: están cansados, agotados. Han sido aproximadamente nueve meses de lucha contra un virus desconocido para el que nadie en el mundo estaba preparado.

Hasta el pasado 4 de noviembre, había 140 mil 196 casos confirmados entre el personal de salud en México, y de ellos mil 884 fallecieron. Ayer, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, hizo un llamado enérgico al exhortar a la sociedad a actuar con corresponsabilidad.

“Si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a sus casas, de no poder ver a sus familias”.

De igual manera, Efrén Encinas, titular de la Secretaría de Salud en Sinaloa, durante su informe diario sobre el panorama del covid en el estado, también llamó a extremar precauciones para evitar el contagio del virus y su propagación, y esta petición se vincula de manera directa con el respiro que pide el titular del IMSS para el personal médico porque al ir disminuyendo el número de pacientes, irá a la baja el peligro en el que se encuentran los trabajadores de la salud al atenderlos.

De ahí la corresponsabilidad social. Por eso el llamado cada vez más sentido, pero también más fuerte para que aunque sea época decembrina, de posadas y fiestas de fin de año, la sociedad sea consciente y se quede en casa.