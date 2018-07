El grupo y el equipo de trabajo, el jefe y el líder

Este es uno de los temas esenciales en materia de recursos humanos. Distinguir las características de los conceptos enunciados en el título de esta colaboración, resulta muy útil dentro del proceso de selección del personal si realmente se quiere tener éxito en su gestión, porque una cosa es configurar un grupo, y otra un equipo de trabajo. También optar en ser un jefe o un líder.Alguien que pretenda ser líder en determinado proyecto, debe ser muy cuidadoso con el proceso de selección del recurso humano. De lo contrario, a lo único que puede aspirar es a ser jefe toda la vida y no líder. El jefe emplea la fuerza del poder conferido y tiene la característica de ser impositivo e intolerante. Tampoco sabe escuchar.En cambio, el líder utiliza la razón, escucha y comprende a los subordinados. Además toma en cuenta sus opiniones. Aunque el jefe puede llegar a durar cierto tiempo para sostenerse en determinado proyecto, por lo general lo hace con el uso de la fuerza.El líder emplea la razón y posee un carisma natural. Este es mucho más inteligente que el primero, ya que dura toda la vida su liderazgo.Los que forman parte de un grupo de trabajo son muy propensos a simular, ya que lo realizan más por necesidad que por convicción, y tarde que temprano puede entrar un proceso de crisis, cuya jefatura es posible que se pierda. Nada es eterno.He ahí algunos elementos y características que deben tomarse en cuenta para escoger entre un grupo o un equipo de trabajo, y ser jefe o líder.Para ser una cosa o la otra se debe tener muy claro e iniciar por distinguir para formar un grupo o un equipo de trabajo, y enseguida ir en dirección del liderazgo que se pretenda construir, porque de ello depende la solidez de un proyecto. Nunca es tarde para empezar, pero para ello hay que iniciar por rodearse de personas auténticamente confiables, preparadas y verdaderamente capaces sin conflictos interiores. No de aprendices, mucho menos de personas fuera de todo perfil, proclives al engaño o la mentira. Esto debe evitarse. Más si se está bajo el escrutinio público y aspira a ser verdadero líder.Recordemos que el líder forma equipos de trabajo. En cambio, el jefe integra grupos, aunque en estos no estén las personas con el perfil adecuado. Dentro de los grupos hay todo tipo de individuos, incluidos los inmaduros y los bufones que distinguía hace casi 500 años Nicolás Maquiavelo. Ah, ¡cuidado!, también hay “grillos profesionales” que se comen al jefe.Los grupos son mucho más fáciles de formar que los equipos de trabajo. Sin embargo, es preferible demorarse o tomarse un poco más de tiempo para configurar a estos últimos, porque de ello depende también poseer auténtico liderazgo y tener éxito.Un líder tiene que ser una persona segura de sí misma, ecuánime, y no desconfiar de quien desea o pretenda apoyarlo. No debe hacer caso de intrigas palaciegas, mucho menos de aquellas provenientes de personas interesadas en usurpar funciones, y más de quienes se encuentren fuera de todo perfil, porque desde ahí ya se está demostrando deshonestidad e incapacidad. Y eso no es ético ni justo, mucho menos conveniente para construir liderazgos y sostener proyectos consistentes.El líder sabe delegar, aprende a debatir y a escuchar; discute las ideas cuando permite que se las digan. Si no hace cualquiera de estas tres cosas, entonces nos percatamos fácilmente que estamos frente a un jefe y no al lado de un líder, y también dentro un grupo de trabajo, pero jamás dentro un equipo, aun siendo preferible este último que el primero, aunque finalmente cada quien es responsable de los riesgos que corre. Eso es de cada quien, para qué preocuparse tanto cuando no se quiere. Así de fácil, sin ninguna otra intención, con palabras llanas y sencillas y con la única finalidad de que quede claro para distinguir a un grupo de un equipo de trabajo, así como a un jefe de un líder. Nunca hay que tener dobleces, aunque los intrigantes o bufones de siempre sigan soplando lo contrario. Quien quiera ser líder y contar con un equipo sólido de trabajo, aquí encontrará solo algunos elementos o características básicas para la reflexión.