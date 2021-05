El hartazgo del 2018 comienza a presentarse ahora de frente a la elección

Lo que está en juego. A un mes de las elecciones consideradas como las más importantes del país, hay sin duda mucho por suceder. Esta elección del 6 de junio marcará sin duda el futuro inmediato de Sinaloa. Hay, por desgracia, muchos ciudadanos que aún no están convencidos de la importancia que tiene la decisión que tomarán. La elección del 2018 ha dejado grandes lecciones a todos. Y la que está por venir indudablemente tiene una importancia relevante. En la del 2018, los ciudadanos votaron por el hartazgo que provocó el abuso del poder, la corrupción galopante y la frivolidad de un gobierno peñanietista contra el cual se pensó que se aplicarían las acciones contra la corrupción, pero la realidad ha sido otra. Pero si en el 2018 quedó de manifiesto el hartazgo ciudadano, en estas del 6 de junio ya se vislumbra un “hartazgo prematuro”, salpicado con la polarización que impera en el país y el estar sembrando la división y el odio entre los mexicanos. Prometieron acabar con la corrupción y miembros del gabinete morenista han sido señalados, acusados de corrupción. Y nada han hecho. Crearon un instituto para recuperar lo robado. ¿Y qué creen? Se lo robaron los de hoy. Una pandemia mal atendida ha provocado más de 218 mil muertes que de acuerdo a especialistas, pudo haberse evitado por lo menos la mitad de esos fallecimientos.

Los responsables tienen nombre y apellido. Una violencia imparable. Un crecimiento en la pobreza, el desempleo. Y en Sinaloa, el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, propone imponer la misma forma de gobernar que el gobierno federal. Cuando Rocha Moya habla de combatir la corrupción, su argumento cae al piso de inmediato con solo voltear a ver quiénes son los que lo acompañan. Cuando se declara en contra del dispendio y de los lujos, solo basta que vea el vehículo en el que se mueve y los que están utilizando en esta campaña “El Químico” en Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán. La más reciente tragedia en la Ciudad de México con el descarrilamiento de la Línea 12 del Metro arrebató el principal argumento de la actual administración federal. No pudo echarle la culpa a los anteriores. Porque los anteriores y los de hoy son de su equipo. Y son los directamente responsables de esta tragedia. Por todo esto, todos deben valorar lo que decidirán en la elección.

Escándalo. El ingreso a un hospital local de siete marineros contagiados de Covid-19 provocó alarma en parte de la población de Mazatlán. Y lo que corrió como rumor de que portaban la cepa de Covid India, considerada más letal, el temor apareció. Oficialmente hay siete marineros efectivamente enfermos de coronavirus. Nos reportan que no están graves. Además, hay otros seis marineros con posibilidades de tener Covid-19. Atendiendo a la autoridad, oficialmente no hay motivo de alarma. Lo que sí es preocupante es que en Mazatlán las personas transitan como si ya no existiera pandemia. Es cierto que conforme aumenta el número de personas vacunadas se reduce el número de contagios, según informes de gobierno. Pero la mayoría de los que han recibido vacunas aún esperan la segunda dosis. Es decir, todavía tienen riesgos. Los programas de contención contra el Covid-19 se han relajado tanto que muchas tiendas tienen solo de parapeto los tapices sanitizadores. Hay quienes ni siquiera cuentan ya con gel antibacterial en sus accesos. Si se sigue así y de frente a las festividades que vienen como el Día de las Madres, día del estudiante y Día del Maestro, pudiera tener consecuencias.