audima

Buenos días. Buen fin de semana.

El hijo pródigo abandonó al padre, pero el padre, nunca abandonó al hijo. El padre rogó a su hijo que se quedara. Sus lágrimas no lo conmovieron. Se fue y poco a poco gastó su fortuna. El padre no lo criticó y, simplemente, esperó por él. Cada día esperaba que su hijo aprendiera en la escuela de la vida, las lecciones que no había aprendido de él. Finalmente, la gran victoria. El dolor, la pérdida y la inseguridad del muchacho rompieron la cáscaras de las semillas que el padre había sembrado. Así, su personalidad fue silenciosamente lapidada. El resultado: regresó. Había dejado la protección de su padre y adquirido profundas cicatrices en el alma, pero ahora era más maduro y experimentado. Buen día.