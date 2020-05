El hueco moral

Aquí cito una selección de un artículo que publiqué en julio de 2013 en la revista Sin límite avante, de Guaymas, Sonora, como sigue: “El 30 de abril de 1984 El Heraldo de México publicó declaraciones que en conferencia de prensa emitió el gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, como sigue: “La educación se ha ejercido irresponsablemente en medio siglo. Fue un error el no llenar con moral el hueco que dejó la formación religiosa en las escuelas, por lo que México ha crecido irresponsablemente en los últimos 50 años; por eso hay desintegración familiar, divorcios y niños abandonados. En la República el 42 % de los hijos nacen fuera del matrimonio. Los valores universales que tiene la religión contribuyen a formar mejores hombres, a respetar más la familia y a reavivar el sano crecimiento de la sociedad que día tras día pierde valores morales. Deben modificarse tanto el hombre como las instituciones para cambiar a la sociedad actual”...

Y seguí comentando: Hoy, casi 30 años después, la sociedad y la familia están mucho más degeneradas, en parte porque el gobernador Martínez Domínguez no modificó las instituciones como debía y podía hacerlo, no fue al fondo del asunto, no se propuso remediar el problema para detener el derrumbe social, no denunció ni combatió las causas profundas y reales de la supresión deliberada de la religión en las escuelas que con tanta razón y sinceridad lamentó. Quizás le faltó algo de la fe que debe ser el soporte de las convicciones y los ideales legítimos. Quizás tuvo miedo de excitar en su contra el monstruo masónico “revolucionario” de su propio PRI que lo hizo gobernador, monstruo judeo-masónico que se exaspera con odio mortal ante la palabra “religión” si esta es la católica, que es la que citó el gobernador de Nuevo León porque es la de los mexicanos”.