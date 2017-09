Es 1954, el corazón de los “felices cincuenta”: hay rock & roll en la radio, la comida te la llevan al auto, los jóvenes portan chamarras y van en patines; pero el vendedor ambulante, Ray Kroc (Michael Keaton), la está pasando francamente mal. Su deseo, ya no de volverse millonario, sino de tener al menos una abultada cuenta en el banco gracias a la venta de licuadoras Prince Castle, es un fracaso, y su discurso sobre “el huevo y la gallina” simplemente no funciona.Ethel (Laura Dern), su esposa, intenta apaciguar las frustraciones de su marido manteniendo un confortable hogar y diciéndole, cada que lo ve, que todo va bien. Pero Kroc no desea que “todo vaya bien”, pues a fin de cuentas vive en Estados Unidos, cuna del manido sueño ese que dice que cualquier persona puede aspirar a la grandeza, y hasta alcanzarla, solo si le pone algo de empeño. Y él lleva muchos, muchísimos años empeñándose por lograr ese sueño de volverse millonario y tener un legado, y lo único que ha conseguido es una muy buena esposa, un buen auto, una buena casa y una cuenta que apenas paga los gastos. Sí, lo que cualquiera logra con un trabajo cualquiera. Pero él no es cualquiera.Gracias a una llamada a su secretaria, Kroc se entera de que en California, concretamente en San Bernardino, los dueños de un restaurante están pidiendo seis máquinas para hacer malteadas. Pensando que hay un error en el pedido, Kroc llama, y le responde uno de los dueños que, en efecto, le dice que hay un error en el pedido. No quieren seis, quieren ocho máquinas. Y les urgen. Intrigado, Kroc viaja hasta San Bernardino a conocer qué restaurante necesita hacer 40 malteadas al mismo tiempo. Y resulta que ese restaurante se llama McDonalds, un restaurante de hamburguesas y papas fritas que presenta un nuevo concepto: la comida rápida y calidad. Creado por los hermanos Maurice (John Carroll Lynch) y Richard (Nick Offerman) McDonald, se presenta como una propuesta completamente familiar, cuyos pedidos no tardan más de 30 segundos en ser despachados.Tras conocer la historia del restaurante y la ética de trabajo de los hermanos, Kroc se obsesiona con la idea de que ese concepto se convierta en una franquicia, algo que los hermanos ya intentaron y cuyos resultados no les satisficieron. Pero Kroc es terco y sabe que ahí hay una idea millonaria, así que no cede hasta que convence a los hermanos en que lo dejen probar con un restaurante en su terreno: Illinois. Y como tiene éxito, enfoca todas sus energías en levantar la franquicia en el medio oeste, así sea a costa de los hermanos McDonald, que todo lo quieren en un ambiente más controlado, privilegiando la calidad antes que la cantidad. El asunto es que esta vez la estrategia de Kroc es presentarse como el dueño y creador de McDonalds, aunque de momento sus acciones y decisiones estén limitadas por los hermanos, bajo contrato.Y así volvemos al cuento con el que inicia Hambre de Poder (2016, Estados Unidos), dirigida por John Lee Hancock y escrita por Robert D. Siegel. ¿Qué importa más, el huevo (el deseo de expansión de Kroc) o la gallina (el concepto de los hermanos McDonalds)? ¿Qué será recordado? Preguntarse sobre qué fue primero francamente es inútil. La historia, toda historia, solo se recuerda según el que la cuente.