El huracán Nora amenaza a Sinaloa con intensas lluvias por lo menos

Prenden los focos rojos. La tormenta Nora, que se podría convertir en huracán este día, amenaza las costas de Sinaloa. Su trayectoria es con rumbo a la Baja California, en Los Cabos y esa zona, pero está peligrosamente modificando su rumbo para adentrarse al Golfo de California y cerca, muy cerca de Sinaloa. El origen de Nora fue el huracán Grace, en el Atlántico, que golpeó violentamente Quintana Roo y Veracruz. Atravesaron sus vientos territorio mexicano y llegó al Pacífico en forma de tormenta. Pero las condiciones favorecieron para que tomara fuerza, y de acuerdo con los meteorólogos, hoy podría estar ya convertido en huracán. Se adelanta que las primeras lluvias comenzarán a sentirse en este sábado. Y que a Sinaloa lo afectará con lluvias intensas. Pero todos sabemos que los ciclones no tienen palabra. Y con las condiciones de calor intenso que se han sentido en Mazatlán en los últimos tres días, esto pudiera funcionar como imán para atraer al meteoro a tierra. Las autoridades advierten que hay que tener cuidado y mantenerse informados.

Cayó el telón de una elección complicada. Ayer, el Tribunal Electoral de Sinaloa entregó la constancia que acredita a Rubén Rocha Moya como el gobernador electo de Sinaloa. Ahí en el acto, Rocha Moya se comprometió a respetar la división de poderes. Ahí se comprometió a encabezar un gobierno cercano a la gente. Con este documento, las autoridades electorales de Sinaloa dan por concluido el proceso electoral 2021. Un proceso salpicado, como en el resto del país, por la violencia. Un proceso en Sinaloa donde los poderes fácticos estuvieron más presentes y activos que nunca. Rocha Moya tendrá en sus manos cumplir con las expectativas creadas y que se han formado muchos sinaloenses. Pero también sabe que estará observado en torno a cómo maneja el delicado problema de la inseguridad en el estado.

La estrategia del retorno. En Sinaloa lo que se busca en este próximo ciclo escolar es “alcanzar gradualmente la presencia de alumnos en las aulas”. La estrategia en Sinaloa está clara. No se abrirán todas las escuelas porque sencillamente no están dadas las condiciones para eso. Unas no cuentan con las instalaciones debidamente preparadas. Se abrirá aquellas donde las condiciones sean más adecuadas y puedan cumplir con los protocolos de salud. Se habla de unas 847 escuelas, de mil 365 que se estaban revisando. El secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, habla con precisión sobre el regreso a clases. Los protocolos de salud comenzarán en casa, continuarán al ingreso a la escuela y se darán al entrar a las aulas. Los filtros de salud son importantes. Y ojo, en los primeros 14 días, si se presentara un caso de contagio, se aislaría al paciente y se daría seguimiento a su entorno familiar. Si en los próximos siete días se presenta otro caso, entonces se ordenará el “cierre” de la escuela. Así de fácil. En cada escuela se ha creado un Comité de Participación de Salud que acompañará en todo este proceso a los alumnos, desde su llegada a la escuela, a los salones y el recreo.

¿Metrobús en Mazatlán? La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad firmó un convenio de colaboración con el Gobierno Municipal para crear las condiciones y construir un sistema de metrobús de cinco líneas en Mazatlán. Primero deberá de realizarse un estudio, para aterrizar el proyecto. Y observarlo, no vaya a ser que se convierta en otro “negociazo” de los “amigos” del alcalde.