El «influencer» marismeño y la tenacidad como fórmula

La perseverancia, nos dice la experiencia, es la clave del éxito; ni siquiera el talento o las capacidades importan tanto. Al final, quien prevalece es aquel que mayor empeño puso en alcanzar sus metas.



Ejemplo de obstinación, el principal que tenemos hoy en México, es Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la Presidencia de la República tras 18 años de intentarlo y toda una vida en la búsqueda del poder.



En Sinaloa, Fernando Pucheta emerge, hoy por hoy, como el mejor ejemplo del político que se crece ante la derrota. Días después de perder la elección para la presidencia municipal de Mazatlán, reanudó sus transmisiones en Facebook Live, el sello que distinguió lo mismo a su administración que a su campaña.



No existe sinaloense más seguido en redes sociales que Pucheta (más de 300 mil personas y lo más asombroso: de manera orgánica, nunca se le ha visto una publicación pagada), y por lo mismo sus videos alcanzan, mínimo, 50 mil reproducciones (ha superado los 250 mil), 600 compartidos y un promedio de mil comentarios en cada uno. El interés no ha disminuido tras los resultados de la elección. Lunes, miércoles y viernes desde las 7 de la mañana la gente está atenta a las nuevas ocurrencias y necesidades sociales que expone Pucheta en su estilo singular; antes las resolvía él, ahora las difunde y siempre surge la ayuda.



Aunque la ola AMLO lo arrasó, Fernando alcanzó 75 mil sufragios, la mayor votación que un priista haya tenido en la historia de Mazatlán. Con respecto a 2016, creció en un 63 por ciento, lo que le da un récord estatal entre todos los candidatos.



Pucheta conoce la victoria tanto como la derrota. Antes de ganar la diputación local en 2013 y la alcaldía en 2016, perdió dos elecciones al hilo (2001 y 2003) pero se mantuvo al pie del cañón como hoy lo hace.



El exalcalde estuvo en Culiacán y nos confió en que por ningún motivo aceptaría volver al Ayuntamiento en estos meses, pues sería una falta de respeto al pueblo mazatleco, al Congreso y al gobernador del estado, pero ante todo a su amigo Joel Bouciéguez quien, dicho sea de paso, lo hace extraordinariamente bien.



ESTAFETA ENDEUDADA. Alarmante la nota de ayer en medios nacionales: el próximo gobierno federal heredará una deuda de 9.9 billones de pesos, equivalente a 42.4 por ciento del Producto Interno Bruto, la proporción más elevada que reciba una administración entrante en el presente siglo.



Para ilustrarlo en términos per cápita, pagar esta deuda significaría que cada mexicano aportara 79 mil 597 pesos.



En el análisis del periódico El Universal, resulta que Vicente Fox fue el presidente que mayores márgenes de deuda pública logró aminorar (29.5 por ciento), mientras que Enrique Peña Nieto está llamado a ser el que más la hizo crecer.



MARIE-JO. Una era de la cultura mexicana se va con el deceso de Marie-José Tramini, viuda de Octavio Paz. Hijo único, el Nobel de Literatura mexicano tuvo también una sola hija, Helena, quien murió en 2014. “Allí se acaban los Paz”, sentenciaba su madre, Elena Garro, la más grande escritora mexicana de los siglos recientes y primera esposa de don Octavio.



Sin embargo, Marie-Jo, mujer entrañable para quienes la conocimos y sin duda la que más amó a Paz, dedicó su vida a difundir su memoria. Los grandes de las letras no mueren jamás, pero algo (mucho, quizá) de Octavio Paz se va con la partida de su viuda. Nadie se ocupará de mantener viva su memoria con la dedicación que lo hizo Marie-Jo, a su vez artista plástica, en la rama del arte objeto. La recordamos con parte del poema que le dedicó don Octavio, Viento entero: «...la tomé de la mano / juntos atravesamos / los cuatro espacios los tres tiempos / pueblos errantes de reflejos / y volvimos al día del comienzo...»