El ingenio

Otro más a la lista. El motivo es lo de menos, ya que tiene facultades para quitar y poner de acuerdo al humor con el que amanezca, pero anoche corrió la versión de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se desprendió de otro de sus funcionarios que en campaña se partieron el alma: se trata de Víctor Valenzuela, quien presentó su renuncia como coordinador de sindicaturas. La presentó porque se la pidieron, con lo que Chapman está cumpliendo a destiempo con lo que había anunciado en el sentido de que iba a mover a cuatro funcionarios. Ya se fue Rosario Cañedo como directora de Educación y ahora Víctor Valenzuela, lo que no cayó nada bien en la gente de este. Y todavía faltan más resentidos porque aún quedan dos funcionarios.



Hasta ahora. Aunado al desaseo en el proceso de adquisición de las ambulancias para las sindicaturas de Ahome, se le suma el de su operación. Los hechos cada vez confirman más que el proyecto lo sacaron a zapatos para ocultar las maniobras sospechosas de esa operación y contener la mala imagen del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Una prueba de lo mal que se echó andar el proyecto de las ambulancias es el hecho de que hasta ahora el Instituto Municipal de Planeación, Salud y el Servicio de Urgencias Médicas van a elaborar un sistema de información para conocer las emergencias en el municipio. Gustavo Arteaga, subdirector de Planeación, anda en eso. ¿Qué no debería haber estado primero esto antes de que las ambulancias entraran en operación?



En lo suyo. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, volvió a sus andadas: a victimizarse. En el acto de toma de protesta del Consejo Municipal de Protección Civil cuestionó las condiciones en que dejó la pasada administración la Coordinación de Protección Civil, ya que de ocho camionetas solo cuatro estaban funcionando, sin copiadora y otras cosas. ¿Que cuando andaba buscando la alcaldía no se dio cuenta de eso como para seguirle para adelante o retirarse para no tener que batallar con eso? Algunos señalan que ya no le queda a Chapman ese discurso porque para empezar todos entienden que el uso de esas unidades las desgastan y se tienen que arreglar o renovar, como es el caso de las patrullas. ¿A poco él va a dejar las mismas que encontró, o qué, va a comprar?



Festejando. Los que andan con una sonrisa de oreja a oreja son los panistas de Ahome, como el exdiputado local Miguel Ángel Camacho, seguidores del candidato a presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, ya que juran y perjuran que demostró estar por encima de su rival Adolfo Rojo Montoya. Lo dan por ganador desde ya tras el debate que sostuvieron antier. Es lógico que destaquen que Estrada Vega dejó en evidencia a Rojo Montoya, quien respondió tibiamente los señalamientos de malos manejos que supuestamente hizo en el partido y otros de plano ya ni quiso revirar. Es decir, están explotando lo “combativo” de Estrada Vega, pero la gente de este, como el candidato a la dirigencia del blanquiazul en Ahome, Humberto Verdugo, lo tratan de sacar a flote con que no perdió el tiempo en ataques sino que se ocupó en propuestas.



A rendir cuentas. Ahora sí la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, puede decir que por cuestiones políticas la mayoría de diputados locales le reprobó las cuentas públicas del 2017, ratificando la decisión de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Ramos Carbajal tendrá que resolver las observaciones que se le están haciendo y que sí tienen que ver con el mal manejo de recursos y no solo administrativos, como quiere hacerlo ver.