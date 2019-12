El ingenio

Sin respaldo. Con el apoyo de activistas sociales de Ahome, la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, se presentó ayer en el Congreso del Estado para pedir el apoyo de los diputados locales que se lo dieron en forma unánime, lo que parece que va a descifrar la suerte del alcalde Guillermo “Billy” Chapman que se quedó sin ningún respaldo de los diputados locales que le dieron la espalda.

Lo que sucedió en el recinto legislativo manda el mensaje de que los legisladores ya agarraron el “rollo” de que de plano Chapman no tiene remedio tras la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que lo encontró culpable de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de Valenzuela Benites.

Como era previsible por su arrogancia y soberbia, Chapman desdeñó la sentencia y le está yendo como en feria. En lugar de cumplir la misma, la impugnó, lo que le dio materia a la síndica y a los líderes de las organizaciones civiles atizarle a la hoguera, lo que les está resultando.



Hasta los de casa. Tan es evidente que se está quedando sin ningún apoyo que los regidores exhortaron a alcalde Chapman y los funcionarios que cumplan con la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Lo extraordinario es que hasta los regidores del Partido del Trabajo los están exhortando a que cumpla con la sentencia, aunque el llamado es tardío porque el alcalde interpuso el recurso de revisión de la sentencia del TEES para no cumplirla. Incluso, los regidores, entre ellos el del PAN, Alfonso Pinto, están en la mejor disposición de acatar el fallo.

Sin embargo, eso se verá en la próxima sesión de Cabildo que no se convocó antes de los 10 días que tenían para cumplir con la sentencia. ¿Los regidores del Partido del Trabajo recibirían línea del comisionado de ese partido en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, de dejar colgado de la brocha al alcalde al que respaldaron en las elecciones pasadas y que está resultando todo un lastre?



Pena ajena. El ánimo que trae el alcalde Chapman se reflejó ayer tras un evento que se realizó en el Centro de Innovación y Educación (CIE). La reacción que tuvo al ser interrogado por los reporteros no deja lugar a dudas que pasa por una crisis emocional que no puede ocultar. Simplemente no les contestó de ningún tema. Los gestos que realizó mientras caminaba a la calle reflejan su enfado. Ni una sola palabra les soltó a los representantes de los medios de comunicación que retoman los problemas de la ciudadanía, a los que Chapman no les quiere rendir cuentas.

Grotesca su actitud. Cuando salió a la calle con los reporteros siguiéndole se descontroló al no estar la unidad asignada para él y prácticamente huyó hacia donde estaba para retirarse del lugar con un rostro de “mírame y no me tientes”. Ese es el verdadero Chapman.



Con reserva. El coqueteo que inició el jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal, Aníbal Rubio, con el líder de los electricistas Domingo “Mingo” Vázquez levantó un y mil comentarios. Unos dicen que Rubio actúa por su cuenta como un oportunista al no verle futuro a su jefe Chapman, otros que lo hace con el visto bueno de este para jugar con esta carta en el 2021 y otras versiones más. Lo que sí preocupó a algunos es que Rubio aproveche su posición institucional para usar los recursos públicos en beneficio de ese proyecto. En ese sentido, los allegados a “Mingo” Vázquez vieron con reserva ese coqueteo no pedido.



A medias. La rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, medio calmó los ánimos entre el personal con el anuncio de que se va a pagar 15 días de aguinaldo, las quincenas de salario de diciembre y se espera que pronto se pague el resto del aguinaldo y el retroactivo del aumento salarial de enero a octubre.