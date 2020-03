El ingenio

Una buena. No les cayó nada mal a los productores de maíz de Ahome el precio a la tonelada de maíz que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La revelación de 4 mil 150 pesos la tonelada del grano la hizo en la conferencia mañanera y no en su visita a algún estado productor del grano, como lo tiene programado para el próximo domingo venir a Sinaloa. Se habla que López Obrador no se esperó más porque le urgía dar buenas noticias a los diferentes sectores de la sociedad para que se les levante el ánimo en medio de la amenaza del coronavirus.

Por ejemplo, los productores estaban con el Jesús en la boca porque aparte del coronavirus tenían la incertidumbre de la comercialización del producto. Con esto se supone que el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández, y los líderes cenecistas en Ahome se quedaron sin materia para la movilización.



Lo buscan. No son pocos los que empezaron a buscar en Ahome al coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de dispersar créditos a las pequeñas y medianas empresas para enfrentar en mejores condiciones la pandemia del coronavirus. Algunos andan preguntando si tiene oficina, su número telefónico, en dónde se lleva en Los Mochis, etc., para ubicarlo con el fin de que los canalice para gestionar esos minicréditos. Lo que pasa es que ya visualizaron el problema que se avecina en los próximos días y meses cuando el coronavirus haga estragos en la ciudad y el municipio.

Los líderes de los pequeños comerciantes son los más desesperados porque con la experiencia que están viviendo en los países europeos y en Estados Unidos se les hace que no la van a hacer. ¿Irán a encontrar a Montes para que los oriente?



Para acabarla. ¿Qué tal si la empresa recolectora de basura PASA decide suspender el servicio por la falta de pago de la administración del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman? Simple y sencillamente le abonaría a la intranquilidad e incertidumbre en la que vive la sociedad ahomense, a quien se le acumularía la basura con el riesgo de contaminación, sumado al problema del coronavirus que representa una amenaza potencial. Son dos meses que la comuna no le paga a la empresa, lo que equivale a casi 16 millones de pesos, bajo el argumento de no cumplir a satisfacción el servicio.

Sin embargo, se habla que las fallas ya fueron subsanadas por PASA, pero no se le ha pagado y la cuenta va a subir otro mes más. Las acciones para pedir el pago en medio de la emergencia del coronavirus apuntan a que la empresa está a punto de tomar la decisión de parar el servicio. Lo cierto es que la administración municipal no tiene la capacidad de dar el servicio.



A favor. Algunos no salen aún de su sorpresa de que la dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela Briseño, se pronunciara a favor de la instalación y operación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Ella, como muchos otros, consideran que ese proyecto va a ser el detonante del desarrollo económico de la región.

Sin embargo, algunos están atentos del tratamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador le va a dar a ese tema. Es decir, si va a hacer lo mismo que en el caso de la cervecera en Mexicali, Baja California: hacer una consulta abierta para que la gente decida.



Resistencia. En definitiva mañana se va a saber si todos los gobernadores tradicionales van a aceptar o no la cancelación de las fiestas santas. Y es que es viernes de conti. Habría brote de resistencia a aceptar el acuerdo de cancelación en San Miguel y otros centros ceremoniales.