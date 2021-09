El inicio de clases. A pesar de que ayer se dio por iniciado formalmente el ciclo escolar con clases presenciales y el gobernador Quirino Ordaz presidió el evento en el estado, las escuelas de nivel básico del municipio de Ahome que habían confirmado retomar las clases de manera presencial cancelaron su intención por las malas condiciones. No empezaron. Rosario Noé Urías Benítez, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en el municipio, aceptó que las condiciones sanitarias, de infraestructura y la adquisición de insumos no son las adecuadas aún como para regresar. ¡Entonces eso es otra cosa!, no tiene nada que ver con las lluvias y los efectos de “Nora”, que también “ensuciaron lo barrido”. Incluso el jefe de SEPyC dice que pidieron ayuda a la Guardia Nacional para limpiar las escuelas porque el municipio de Ahome ya les dijo que no pueden.



¿Sabelotodo? Algunos lo tomaron a chiste, pero ayer que el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, estuvo aquí y puso en marcha el centro de acopio de alimentos, artículos de limpieza y agua para ayudar a los damnificados del huracán Nora de El Fuerte, habló de sus posibilidades como funcionario estatal en futuras secretarías del gobierno que presidirá el exrector de la UAS Rubén Rocha Moya. Algunos hasta se rieron. Dijo que no sólo podía ir a Salud, Educación o Desarrollo Económico, sino a Deportes, porque ¡fue maratonista! Así o más claro. De que estará incluido, estará.

En juego. Por cierto, en la Región Norte de la UAS muchos ya están esperando que les digan si son los buenos, con eso que se renovarán direcciones en 30 unidades académicas y ya se emitió la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso, algunos esperan ser los palomeados por el rector Jesús Madueña Molina y otros que mandan en la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque digan que es la Comisión Permanente de Postulación la responsable del proceso. La elección en el Consejo Universitario será la primera semana de octubre. Algunos registrados hasta se comerán las uñas con tanto tiempo.



Como AMLO. El que anda presumiendo su afición por el beisbol es el gobernador electo Rubén Rocha Moya. Se reunió con los presidentes de la Liga Mexicana del Pacífico con el fin de intercambiar opiniones sobre el Rey de los Deportes y otros temas transcendentes para el estado. Quien a partir del 1 de noviembre será gobernador de Sinaloa precisó que no tiene un equipo favorito, así que de igual forma disfruta los triunfos de todas las novenas. Al encuentro asistieron Omar Canizalez, presidente de la LMP; Diego Ley López, Héctor Ley López, Miguel Ángel Ley Pineda y Héctor Ley Pineda, directivos de Tomateros de Culiacán; Antonio Toledo Ortiz, José Antonio Toledo Pinto e Ismael Barros Cebreros, de Venados de Mazatlán; Joaquín Vega Inzunza, de Cañeros de Los Mochis, y Alfredo Arámburo Nájar, de Algodoneros de Guasave.



Promesas. Otro que anda de promesa en promesa es Serapio Vargas. Se fue duro al decir que como diputado él no será el “payaso” del Congreso ni el que los entretenga. El diputado local electo por Morena y actual presidente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa dijo que trabajará de manera seria en la nueva legislatura a la que se abocará a buscar más presupuesto para programas que sirvan al desarrollo del campo.

Prometer no empobrece… Muy contentos se mostraron los vecinos del ejido Plan de Guadalupe porque el director general de Obras, Rael Rivera, les prometió que cuando esté oreado el terreno tras las lluvias, va a programar la reparación del camino de acceso al ejido Plan de Guadalupe, el cual se nivelará y se revestirá con balastre. Ya era hora, porque hasta exhibieron la carta solicitud de antes de que llegara “Nora”, y no lo hicieron.