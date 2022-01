El inquietante mundo de los sueños

audima

Tenía más de dos semanas que la tía Cuca no me llamaba tan de madrugada. A veces la extraño, pero me aguanto. Jueves a las 06:00 de la mañana, ahí estaba el zumbido del celular. Era ella. Se le escuchaba una voz muy gruesa, como cuando acabas de despertar. Antes de darme los buenos días me preguntó: “¿Estás bien?”, y le contesté, “hasta ahorita, sí, ¿qué pasó?”, y se aventó toda una historia donde me relataba: “Soñé que una persona había tenido un accidente, pero de pronto me di cuenta que al visitar a la persona en el hospital eras tú, y me desperté con ese pendiente”.

¿Les suena familiar este tipo de situaciones? ¿Cuántas veces hemos soñado a otras personas y hemos pensando que se trata de una premonición? Pero, ¿qué son los sueños?, ¿por qué soñamos? Bueno, siempre nos hemos hecho este tipo de preguntas. Quizás hemos obtenido respuestas un poco fantasiosas, lo que es real es que existe todo un estudio sobre la interpretación de los sueños.

Sabemos que los sueños forman parte de un descanso. Cuando dormimos, el cuerpo se relaja por completo, eso incluye a todos los músculos del cuerpo, el corazón se ralentiza y la respiración es pausada y rítmica, pero el cerebro se activa, de hecho, hay mayor actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. El sueño es un estado de conciencia alterado. Se podría leer complejo, pero esto se pone un poco más complejo todavía, ya que el sueño tiene fases, y la primera fase es la antesala para poder llegar a la segunda, las dos primeras fases son las más ligeras, las ondas cerebrales son más lentas que cuando estamos despiertos, y al llegar a la tercera fase se produce un cambio: somos ajenos a cualquier movimiento o sonido que se produzca a nuestro alrededor, entramos a la fase REM (rapid eye movement). Cuando despertamos en esa fase, es más fácil recordar un sueño, aunque tengamos la sensación de haber soñado toda la noche, solo lo hacemos pocos minutos.

Los sueños son experiencias subjetivas que muchas veces nos fomentan la creatividad, que nos permiten encontrar respuestas a nuestros problemas, que despiertos no encontramos, de ahí la frase “consúltalo con la almohada antes de tomar una decisión”, pero no tiene nada que ver con otra persona, como el sueño de la tía Cuca y sus pensamientos mágicos, que lo que ella sueña son como predicciones, como si te leyeran la mano o las cartas. Algunos sicoanalistas utilizan la interpretación de los sueños durante una intervención, pero es todo un entrenamiento y años de estudios.

Leer más: CONACyt frena y atenta contra las mujeres que aportan a la ciencia

No podemos dejar de mencionar a Freud (La interpretación de los sueños, 1900), después de ahí se ha desprendido una sinfín de literatura sobre el tema, y han salido libros de “feria” tipo diccionarios que más allá de ayudar te pueden llevar a la angustia, el significado de los sueños es distinto para cada persona, todo en base a las vivencias y de lo que percibimos. Hasta aquí mi colaboración, recuerden, esto no se acaba, hasta que muera la última neurona. Amén.