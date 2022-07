El itinerario por terreno sinaloense

Revisemos el itinerario. Anda, una vez más. –Partimos desde Choix, subimos hasta la presa Huites, conseguimos una panga para andar por los cañones, por las quebradas verdes, en donde cae agua durante las lluvias. Me contó un compa que es de allá, que es como estar en un gran lago con vista a las montañas y hacia el valle, en donde el río Fuerte se volvió manso y en los acantilados anidan guacamayas. Luego nos vamos a dar gracias a San Santiago Apóstol, y pues como no queriendo nos zampamos un guacavaqui con chiltepín. Se me hace agua la boca. Síguele, Isidro.

–Manejamos hasta El Fuerte y a la presa Miguel Hidalgo, unas fotos en el Tláloc, desde arriba contemplamos la magnitud del valle. Agarramos terracería por las rancherías hasta Picachos. Añoro ver aquellos paisajes, regresar a los caminos de mi infancia, tratando de encontrar la vida de entonces, mis vacaciones con la abuela y disfrutar del viento lleno de olor a mezquite y del sonido del monte. Quiero volver con mi nana y perderme en sus ojos comprensivos, en su mirada bondadosa, que me abrace y me regrese las esperanzas. Allá pasa el tiempo sin angustia, sin prisas, allá se vive sencillo. Unos callos de lobina, unas tortillas de harina con un pedazo de queso, ¡qué te cuento, pariente!, y que cuando la noche oscura arrope al mundo, también me arrope a mí. Quiero volver a esas veredas, a ese cielo azul que ahora no es mío.

–De ahí nos vamos a Mochis y desde lejos ver el Cerro de la Memoria y la Virgen Reina del Valle, guardiana y protectora. De ahí hasta El Maviri; la arena, la inmensidad del mar frente a nosotros, un zarandeado perrón y una caguama bien helada. Revivir los recuerdos que nos mantienen el corazón tibio. Sigue, Isidro, que se me pone el cuero de gallina de imaginármelo.

–Enfilados pa’ Topolobampo apalabramos a un lanchero que nos lleve a ver al “Pechocho”, si es que todavía vive el delfín, que quedó en la bahía, por allá del huracán Ismael. ¿Te imaginas nadar con él? Me lo imagino, Isidro, me lo imagino.

–Nos seguimos de pasada a Guasave, Sinaloa de Leyva, Mocorito. Qué antojo de un buen chilorio. Avanzamos por la carretera que divide la tierra fértil, los campos verdes, amarillos, hortalizas, granos, cosechas. El cielo azul vestido de nubes, inmenso. Llegamos. ¡Ay, mi Culiacán! Mi ciudad llena de olores y colores. Mi lugar cálido y luminoso. Qué dicha visitar a mi familia, mi gente afable, alegre y gritona; ando pensando buscar a Sara, una novia que tuve por allá de los noventa. ¿Se acordará de mí? Mi primer amor, nos dimos nuestro primer beso en la plazuela Rosales, ¡ufa, qué tiempos!

–La capilla de Jesús Malverde, y pues lo de rigor, aguachile en el Farallón, unos tacos del Chevo’s, menudo del mercado Garmendia, beisbol, y agarrar la banda, que la música nos llene, que se acaben las penas. ¡Estamos de vuelta! ¡Sigue contando, Isidro, sigue contando!

–Si la troca sigue jalando nos seguimos a Cosalá, Elota, San Ignacio y hasta Mazatlán, donde hasta un pobre se siente millonario, como diría José Alfredo. Visitamos a tu familia, el reencuentro, el calor de casa, días de mariscos de carreta, comer en el Pata Salada, unos tacos de camarón, recorrer el malecón en una pulmonía. La gente puede ser feliz dondequiera, pero nunca como en su tierra. Ir al faro, a la isla de la piedra, al acuario, al catamarán y ya casi nos recorremos todo nuestro hermoso Sinaloa, felices como dos plebes chiquitos. Así es, Isidro, lo vamos a ver con otros ojos, con otras ganas. Extraño, sabes, extraño mi tierra y mi gente, y a veces lloro, y regreso a cada de uno de mis recuerdos, a mi pasado que se va disolviendo en recuerdos grises, como un lugar lejano sin tiempo y sin Dios.

–¿Cuántos años te faltan?

–Pues como unos veinte años, pero chance y los gabachos me dejen libre antes por buena conducta. ¿Y a ti, Isidro?

–Unos quince y salgo del tambo.

–Ya nos falta menos, tocayo, pero, cuando salgamos, nos lanzamos chicoteados.