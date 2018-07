El juego del ping pong

Cuando el río suena, agua lleva, dice conocido refrán. Y el run run se escucha en toda la región del Évora. Se trata del regreso de los exalcaldes en Mocoritón Viejo, Angostura y en The Rosca City. Al parecer es un hecho. Y acá en centros de diversión, mercados, bares, tertulias y demás, se comenta el que Carlo Mario Ortiz regrese a la silla del Palacio Municipal. Algunos sarcásticos en el tema, dicen que a lo mejor habrá otro juego de ping pong.Entonces Mister Fly One Go me pregunta: ¿Y cómo es eso? Los duchos en la política y que saben del hueso sin carne, se tupen en cuchicheos. Al regresar CM, piensan que regresarían de nuevo otros funcionarios que se fueron. Los que cambió en su momento el actual alcalde, Flavio Sánchez Rivera.Así los deportistas hablan que volvería Juan Carlos Camacho y Herminio Sais se iría a sus otras obligaciones. Sería apenas una probadita en la silla de LINDEZA, como acá en Ingenio y Figura le llamamos.Colofón. Y a propósito de saucos, rajus, volviyuris, -traducción- “Podríamos haber sido, pero no fuimos, nos perdimos”. ¡Ai´sí! Pero no creo que eso suceda. Si existen esos cambios que se anuncian, creo que buscarían dejar pasar algunos días, semanas o meses, para luego dar cabida al nuevo gabinete.Y es que se habla de que habrá nuevas caras, nuevos rostros en las futuras administraciones, y la mayoría: jóvenes.