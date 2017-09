El jueves 21, Día del Alzheimer    

¿Preocupada por tu memoria?... ¡Puede ser alzheimer!... Alzheimer y su impacto global será el tema que abordará la doctora María Guadalupe Stone Aguilar el próximo jueves 21 en el marco de la celebración del Día Mundial del Alzheimer… La conferencista también presentará su libro Alzheimer: cuestión de amor… Ambos eventos tendrán lugar de las 10:00 a las 12:00 horas en el Centro de Innovación y Educación (CIE) de la avenida Obregón número 500 al poniente de la ciudad…

La invitación es a todo público, especialmente a personas con interés propio, deseosas de conocer todo acerca de este terrible mal, o personas que están sufriendo en familia algún problema de este tipo de enfermedad neuronal…

A todos nos interesa estar interiorizados sobre el tema y conociéndolo, permanecer atentos a la hora que empiezan a encenderse los foquitos rojos…

Como siempre, don Edmundo Yeomans es el encargado de organizar estas actividades de la Asociación Alzheimer de Los Mochis junto con sus incansables colaboradoras su hija Patricia Yeomans y Gladys de Aceves…

A través de esta columna vamos a recordarles la celebración de la conferencia a cargo de la doctora Guadalupe Stone Aguilar, orgullosamente mochitense…

Por cierto que será el domingo 24 de este mes cuando se celebre la Kermés Pro Asociación Alzheimer de Los Mochis en la Plazuela 27 de Septiembre desde las 11:00 horas…

Empiezan los festejos…

La señora Mica de Rosas cumple años el 29 de septiembre… Son tantos los afectos con que cuenta, que desde que se inicia el mes empiezan los festejos con dedicatoria de personas amigas que así le manifiestan su cariño…

Tal es el caso de las esposas de los funcionarios de Paquete Exprés que todos los años la hacen merecedora de sus atenciones a través de un festejo que en esta ocasión se celebrará hoy a las 20:00 horas en el restaurante El Farallón…

El grupo de damas que se reunirá en torno a la esposa de don Jaime Rosas Pacheco, lo encabeza la apreciable señora Alma de Velázquez, que está cuidando todos los detalles para que esta fiesta resulte ¡la mejor de todas las celebradas hasta hoy!...

No. No se nos pasó felicitar ayer a Felipe Ibarra y Paty… Lo que ocurre es que la vida social es tan intensa, que cada vez nos parece más reducido el espacio de esta columnita… De todos modos reciban con retraso de 24 horas, cariñosos parabienes por sus 42 años de vida matrimonial… Y no hay quinto malo. ¡Sí señor!...

Por lo anterior, hoy están de gran celebración Edgar Kelly y Grace Duarte de Kelly, quienes en un abrir y cerrar de ojos están viendo pasar el primer lustro de su vida en común. Felicidades!…

