El jueves arribó a la edad dorada

No es una fecha más, sino el recuerdo de un día inolvidable porque no muchas veces en la vida se cumple medio siglo”… Con estas palabras llenas de sinceridad, la licenciada Esmeralda Castro de Aguilar agradeció a amigas y colegas su presencia en la celebración del 50 aniversario de su existencia… El jueves, la joven abogada convocó a sus amigas para que la acompañaran en una fiesta en la que celebró la vida… Su esposo, ingeniero Bernardo Aguilar, fue el responsable de la organización del festejo que tuvo lugar en la Quinta San Javier por la carretera Los Mochis-Topolobampo… Todo fue cuidadosamente preparado para que la licenciada Esmerada disfrutara de una fiesta en la que hubo simpáticos detalles, pues a las invitadas a su llegada a la fiesta les obsequiaron antifaces, diademas con plumas de colores y paletas con cartulinas en las que se leían frases como: soy la más bonita… no aguanto la faja… es mi cumple… pal’face… me matan los tacones… te fijaste?... Vaya creatividad de la que hicieron alarde con este divertido juego que quedó plasmado en las selfies que por docenas se tomaron… Un barecito iluminado donde se dio servicio de bebidas y la mesa de bocadillos, antojitos enchilosos y agridulces fueron los sitios mas visitados… El ingeniero Aguilar e hijos Luis Bernardo y Esmeralda fueron excelentes anfitriones de la fiesta que se prolongó hasta el amanecer…

Cumplió años…

Ayer estuvo muy festejada la guapa señora Ana María Soto Mendívil, a quien sus amigas felicitaron con enorme cariño… Primero que nadie, los esposos David Robles y Martha Soto de Robles expresaron a su hermana Ana María parabienes y los sinceros deseos porque su vida sea pródiga en bendiciones, salud y bienestar… Los titulares del día corresponden hoy a la guapa Elia de Acosta quien por la tarde ocupará la atención de sus amigas que han preparado en su honor un convivio para celebrar su cumpleaños… Ayer fue Selene de Fox quien cumplió 35 años y los festejó por todo lo alto… Por la mañana disfrutó de delicioso desayuno en Alma Mía, la comida la compartió con su familia y por la noche fue su esposo Adrián Fox Angulo quien la invitó a cenar con música de saxofón de fondo… Hoy la festejada es la apreciable amiga Lucila Ramos de Osuna esposa del licenciado Agustín Osuna por cuya residencia desfilará ese ramillete de bellas señoras que forman las damas del clan Ramos Pérez para felicitar a su hermana y compartir con ella de los felices momentos que trae consigo esta celebración… En Mazatlán disfrutan de periodo vacacional los esposos Jorge e Ireri Morales de Kelly con la inmejorable escolta de sus hijos Jorge Emilio y Santiago… Por cierto este último arriba a los 15 años de edad mañana… Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.