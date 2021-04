El lastre hunde a Rocha y Morena; en tanto, Zamora, del PRI, PAN, PRD, avanza

Morena y Rocha, acalambrados...Tiene razón. Y la preocupación es real. Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura, tiene dos largos años posicionándose entre los sinaloenses. Desde el día siguiente de la elección del 1 de julio del 2018, Rocha Moya se sintió, y así lo hizo sentir también, que era el aspirante a la gubernatura. No había quién le hiciera sombra. La promoción del “Químico” Luis Guillermo Benítez como aspirante a la gubernatura al final puso al descubierto una tenebrosa mascarada. Lo que quería “El Químico”, y lo logró, era la candidatura a la reelección. Rocha Moya ha tenido tiempo suficiente para posicionarse. Encuesta tras encuesta parecía arriba. Pues claro, no había nadie con quién realmente medirlo. Lo medían con “fantasmas”. Pero luego llegaron los errores que podrían hundir a Rocha Moya. Primero, la alianza con el Partido Sinaloense que le valió, y le sigue provocando inconformidades al interior de Morena. Y llegaron las designaciones de los candidatos a alcaldes y diputados. Esto sin duda está convertido en un torpedo contra el barco morenista en Sinaloa. Ver a Rocha Moya al lado del “Químico” Benítez en Mazatlán, de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, del expriista y ex de Redes Sociales, Gerardo Vargas, en Ahome, sin duda pinta un fracaso. Son un lastre que Rocha Moya tendrá que cargar en esta campaña. Sin contar la división morenista en Guasave y otros municipios de Sinaloa. Rocha Moya sabe que si pierde las elecciones en los municipios grandes como Mazatlán, Culiacán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado, tendrá que decir adiós a sus aspiraciones a la gubernatura. Y si a todo este negro escenario le suman que Mario Zamora, candidato de “Va por Sinaloa” a la gubernatura, va creciendo poco a poco. Las cosas se tornan interesantes. Porque todos sabemos que si Rocha Moya y Morena permanecen estáticos y Zamora creciendo, en menos de lo que muchos creen las líneas se cruzarán y entonces los escenarios se pondrán más que interesantes.

Leer más: ¡El presidente niño!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Harakiri. Para quien se jacte de ser una persona congruente, con el decir y el hacer, debe sin duda ser muy duro tragarse sus propias palabras. En los cruceros de promoción política de Morena. En la gran caravana de vehículos realizada el miércoles en Mazatlán, la mayoría de los participantes no son los de Morena, son los del PAS. Rocha Moya acusó a Melesio Cuen, líder del PAS, de utilizar políticamente a la UAS y a quienes laboran en ella. Y ahora que ahí los tiene apoyándolo, mejor calla. Debería de saber que si hay morenistas que rechazan la alianza con el PAS, también hay pasistas que rechazan la alianza con Morena. Los pasistas son ordenados y disciplinados, así los ha conducido Cuen. Pero los morenistas son todo lo contrario. Y pronto, pero muy pronto chocarán.

Copia mal hecha. Qué pensará López Obrador cuando se entere que Luis Guillermo Benítez está intentando emular al expresidente Peña Nieto. Ha dicho que sus compromisos de campaña los hará ante notario público. Los mismos que hizo Peña Nieto en su campaña. Ahora resulta que las campañas priistas las copiarán los morenistas, que lo único que muestran es una notoria falta de creatividad.

Leer más: Los nuevos outsourcureros

Balconeado. El activista Arturo Islas, que junto con otros logró el traslado de Big Boy, un elefante de 40 años que estaba en Guadalajara y que ya está en Culiacán, balconeó a Pepe Chuy Gámez, secretario de Innovación en Sinaloa. Islas puso el teléfono en los micrófonos de la conferencia que ofrecía y ahí Pepe Chuy fue exhibido por la falta de apoyos prometidos.