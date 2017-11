El presidente del New York Times, Mark Thompson, recientemente publicó un libro bastante interesante titulado Sin palabras. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política?. Expone ahí que en el ámbito de la política las palabras trascienden rápidamente del ámbito privado a la esfera de lo público. Es decir, lo que se dice tiene consecuencia.

Es por ello que los políticos tienen que ser más cuidadosos con cada una de sus expresiones. La tecnología está prácticamente al alcance de todos, y la gente ahora ve y escucha en tiempo real. Además, interpreta lo que dicen los políticos conforme a su realidad más inmediata. Los políticos, además de comunicar de manera adecuada y precisa, tienen que crear percepciones favorables hacia su imagen pública.

Thompson analiza ejemplos como los de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, quienes a través de sus palabras lograron construir una imagen y una trayectoria muy exitosa en el escenario de la política. Cada expresión, cada propuesta planteada, y cada compromiso asumido, servían para consolidar la aceptación ciudadana y garantizar. Tenían una imagen creíble y confiable.

Sin embargo, afirma el autor, en la actualidad los discursos están vacíos de contenido. Ya no comunican, no convocan, no informan, no contribuyen a la formación de la imagen de los políticos. Se sigue hablando, quizá ahora mucho más que antes, pero las palabras son huecas. No dicen nada. Por eso la gente ya no cree en los políticos.

Actualmente todo el país se encuentra inmerso en un proceso político. En 2018 se habrá de elegir nuevos gobernantes. Ahora se están definiendo candidatos, y las campañas electorales están a punto de iniciar. Los ciudadanos exigen que la contienda sea democrática, que cada quién exponga sus propuestas, y que se realicen debates de altura.

El problema es cómo se puede debatir cuando el lenguaje de los candidatos carece de contenido y cuando en esta época la política solo causa desconfianza y apatía entre los electores. La política se ha convertido en algo dudoso y sin autenticidad. Se le concibe como un instrumente de manipulación o como una forma sutil de echar mentiras.

El libro de Thompson muestra que cada vez más se amplía la brecha entre gobernantes y gobernados, entre el político y sus representados. Con sumo detalle expone los errores que se cometen al emitir un discurso. Explica también por qué los debates entre candidatos frecuentemente son insalubres y semejan más a un pleito de vecindario.

A pesar de ello, Sin palabras. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política?, es un libro que convoca a defender la vía política y a seguir creyendo en la democracia como forma de vida. Presenta diversas opciones para arreglar un lenguaje público roto y nutrir la vida política. Esto es lo único que posibilita avanzar en democracia. El libro es un exhorto a convertir la política en algo realmente útil para la sociedad.