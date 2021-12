El lenguaje de los diputados de 1917

audima

El diputado Alfonso Cravioto, de Hidalgo, antiguo agitador, desde 1903, del “Club Antirreeleccionista Redención” de los hermanos Flores Magón, habla en defensa del texto de Carranza: “Señores diputados: si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de frailes tejerán mis manos. Así empezaba yo mi discurso de debut en la tribuna de México hace algunos años y he citado esto para que la Asamblea se dé cuenta perfecta de mi criterio absolutamente liberal, tengo fe altísima en la sabiduría, en la serenidad y en la justificación de este Congreso, probada ya a través de las tormentosas pasiones relampagueantes a que ha dado lugar la discusión inútil y fecunda (sic) que puso de manifiesto a la República este hecho halagador: la Asamblea Constituyente, a pesar de naturales y ligeros extravíos de iniciación, está a la altura de su deber... Un distinguido compañero me preguntaba esta mañana: si ahora no aplastamos a los curas, ¿para qué se hizo la revolución?... La Comisión dice: “¡hay que aplastar a los curas! Sí, señores, bien está, pero hay que aplastarlos con todas las reglas del arte y de la política, y no como pretende la Comisión, que solo aplasta efectivamente el buen sentido. Vean ustedes que los peligros que tanto espantan a la Comisión no existen verdaderamente en las escuelas. El contingente anual que dan a la República las escuelas particulares, de niños pamplinosos que han aprendido que Dios hizo al mundo en 6 días y las otras paparruchadas dogmáticas que ustedes bien conocen, no es para que ustedes se espanten... bien sabemos que no todos los niños que pasan por las escuelas católicas acaban por ser clericales”.