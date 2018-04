El líder en el beisbol, respetado y querido

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Lo más potente en este mundo es la fuerza del amor, pero es imposible lograr el amor con la fuerza”… Anónimo.---o-o-o-o-Hoy y mañana son Días del Correo.Félix Salazar, de El Guapo, Miranda, pregunta…: “¿Cuándo será elegible Bob Abreu para el Hall de l Fama de Cooperstown, y votará usted por él?”.Amigo Fe…: Será candidato en 2020, y no merece mi voto.Jorge Figueroa N., de Hermosillo, pregunta…: “¿Leyó el libro de Ronnie Camacho?, y si lo leyó, ¿qué opina?”.Amigo Yoyo…: Ese libro aún no lo han puesto a la venta aquí, donde vivo.Oswaldo Gutiérrez V., de Caracas, pregunta…: “He oído que el batazo más difícil de conectar es el triple, y ¿el jonrón dentro del campo? También quiero saber, ¿cuál es el récord por temporada y en cada liga de más jonrones dentro del campo en MLB?Amigo Chaldo…: Lo que encontré es que Jesse Burkett, quien jugó entre 1890 y 1905, 16 años con cuatro equipos, posee el récord personal, que es de 55.Gerardo Valles D., de Valencia, dice…: “Estoy de acuerdo con usted en que ni Andrés Galarraga ni Johán Santana tuvieron méritos suficientes para llegar al Hall de la Fama de Cooperstown. En cuanto a Omar Vizquel, creo que va a llegar, pero le costará. Y José Altuve, uuuuf, aún le faltan muchos años de carrera”.Benigno Acosta, de Cagua, pregunta…: “¿Qué características, según usted, debe tener un pelotero para ser considerado líder de su equipo?; ¿Fue Luis Aparicio un líder, por ejemplo?”.Amigo Ñiño…: No “según usted”, es según la historia, según la experiencia ganada en 143 años de Grandes Ligas, y según el diccionario de la Real Academia. Líder en el beisbol es quien juega para el equipo, no para su ego, sus números, su lucimiento. Aparicio bateó 411 veces intencionalmente, roletazos a primera o a segunda para él ser out, mientras arrimaba corredores a la base siguiente. El líder ejerce su autoridad sobre el róster, basado en la confianza que le otorgan. Cuando hay un buen líder el equipo es ganador. Aparicio transformó a los Medias Blancas y fueron a la Serie Mundial de 1959 frente a los Dodgers; lo llevaron a los Orioles y en 1966 les ganaron la Serie Mundial a los mismos Dodgers. Es algo intangible pero de resultados visibles, si uno quiere ver.Franklin Torrealba, de Guacara, pregunta…: “¿Algún jugador de la talla de José Altuve ha sido exaltado al Hall de la Fama de Cooperstown?; ¿Desde que se implementó el Guante de Oro, alguien ha sido elevado sin haberlo ganado?” . Amigo Frank…: Muchos, como Ty Cobb, están dentro, y otros, como Pete Rose y Joe (Shoeless) Jackson, fuera. Y si los hay dentro no ganadores de ese premio, porque no usaban guantes Rawlings.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.