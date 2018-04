El liderazgo quirinista, clave en la gira de Meade

La imagen victoriosa que José Antonio Meade dejó impresa ayer en la conciencia colectiva durante su gira por Sinaloa es prueba rotunda del liderazgo político que el gobernador Quirino Ordaz ha logrado cimentar en el estado.



Sin ser el primero en las encuestas (todavía), Meade tuvo en Culiacán y Mazatlán los escenarios perfectos para proyectarse como el próximo presidente de la República. En tres meses puede lograrlo, y de ello se mostraron convencidos por igual las multitudes que lo vitorearon que los simpatizantes de otros signos políticos que le lanzaron ataques furibundos en redes sociales: la diatriba es síntoma inequívoco de que saben que el abanderado del PRI crece cada día.



Elegir a Sinaloa para lanzar el programa que el propio Meade anunció como «el corazón» del gobierno que busca encabezar es, desde luego, una deferencia para el estado, pero es, ante todo, una estrategia.



Para lograr el impacto que registró el anuncio de Avanzar Contigo, el candidato requería de un entorno de solidez absoluta del priismo. Como sabemos, la brecha entre el tricolor y el resto de los partidos en las intenciones de voto es abismal en Sinaloa.



La cohesión de todas las fuerzas que componen el priismo en nuestro estado resultó innegable en la gira, lo cual prueba una vez más la capacidad de Quirino Ordaz como operador político. Todo brote de divisionismo en este proceso electoral en el PRI sinaloense fue resuelto en tiempo y forma, con mano firme, pero también con el arte de la negociación por delante.



EL MODELO SINALOA. Las cualidades de Meade como candidato permean ya en el ánimo de la población. En el fondo o en la superficie, nadie duda de que es, entre los cuatro aspirantes, el único que ofrece la garantía de ser un buen presidente. Pero primero debe pasar la prueba de ácido que es la campaña.



Un caso extraordinariamente similar al de Quirino Ordaz, quien tras su nombramiento como candidato a gobernador tuvo la humildad de invitar a la gente a conocerlo, y así, paso a paso, logró convencer a la inmensa mayoría de darle su voto en las urnas. «El modelo Sinaloa», lo denominan en el PRI nacional.



Observamos que la primera palabra que aparece en el sitio oficial de Meade es justamente conóceme. Igual que Quirino, sus cartas de presentación radican en haberse preparado a lo largo de muchos años en diversos ámbitos del servicio público, lo cual brinda certeza de que sabrá gobernar. Y lo más importante: son, los dos, hombres honestos a toda prueba, inmunes a la tentación que supone manejar el dinero público.



LA NOTA DISCORDANTE. Por desgracia, el ejemplo de generosidad política del gobernador hacia el candidato presidencial de su partido no fue seguido por todos.



El protagonismo de Mario Zamora Gastélum, por ejemplo, superó todo límite tolerable en las formas políticas. Literalmente se quiso apoderar de Meade, presumir que es su amigo y que le habla de tú, excluyó a quien pudo en los traslados, se «colaba» en todas las selfies y cuentan que hubo momentos en que no dejaba ni hablar a Pepe, como él lo llama. Dicen, vaya, que ni un taco de Juan Durango lo dejó comerse a gusto. Ya todos sabemos que es su amigo y que encabeza la fórmula al Senado, pero ¿se creerá Mario el mismísimo «yo mero»?



LUIS VEGA. Para cerrar este texto en sentido positivo, digno es reconocer que, en la misma sintonía de Meade y Quirino, se colocó uno de los sinaloenses más poderosos del PRI nacional, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas del CEN y candidato plurinominal a la Cámara de Diputados. Como parte de la comitiva de Meade, Vega guardó la compostura y discreción que lo distingue, y no solo eso: se las ingenió para incluir a sus personajes cercanos, como Jesús Valdés Palazuelos (candidato a alcalde de Culiacán) y a su compadre y amigo de toda la vida Óscar Valdez López, en las reuniones fuera de agenda que, como siempre, fueron las mejores. Dicen.