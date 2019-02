El litigio. La Universidad Autónoma de Sinaloa sigue en medio de un litigio en contra del Gobierno municipal de Mazatlán que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, el cual le ha costado un daño a su imagen moral. Se trata del supuesto caso de robo de agua potable que la Jumapam habría descubierto en el polideportivo y por la cual el Ayuntamiento ordenó suspender el abasto de agua. La institución continúa recibiendo agua a través de las tuberías por una orden concedida por el juez. Pero eso no resuelve de fondo la controversia que conlleva consigo la implicación de actos de deshonestidad, de la cual la administración de la máxima casa de estudios de los sinaloenses se quieren librar. El caso no es mínimo, y los mazatlecos siguen al pendiente de su evolución.

Mitote carnavalero. Faltan 22 días para que la fiesta de carnaval inicie en Mazatlán, pero en el puerto es uno de los temas principales que se discuten, luego de que el Ayuntamiento inició el reparto de cerca de 30 mil boletos para los principales eventos. Las expectativas de la fiesta que organiza el cineasta Óscar Blancarte son amplias, y el resultado pesará mucho en la calificación que los mazatlecos le den a la administración municipal.

‘Teachers’. Los maestros de Inglés han tenido un pequeño respiro, luego de que comenzara a verse reflejado el pago por su trabajo realizado en las aulas, pero únicamente fue la primera quincena de enero, por lo que el adeudo sigue. Los teachers se han manifestado en reiteradas ocasiones, y denuncian que esta situación es constante, ya que los pagos nunca llegan a tiempo; sin que haya un compromiso de las autoridades educativas para resolver de fondo esta problemática, que tiene su origen en el gobierno federal.

Congeladora. Ni la cuarta transformación en el Congreso del Estado ha podido desactivar la enorme congeladora legislativa en Sinaloa, sino todo lo contrario, porque en los primeros cuatro meses se han sumado cientos de iniciativas, y únicamente dos fueron aprobadas. El primer periodo ordinario de sesiones estuvo marcado por la baja productividad, y por muchas manifestaciones y presión para aplicar las medidas de austeridad.

Subasta. Y hablando de medidas de austeridad en el Poder Legislativo, los diputados locales no solamente no tendrán apoyos para la compra de vehículos nuevos, sino que no podrán utilizar las unidades que son propiedad del Congreso del Estado, que serán subastadas. El secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, informó que son nueve vehículos, como camionetas tipo Suburban, que fueron adquiridas en anteriores legislaturas, y que eran para el uso del presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política. Así que las medidas de austeridad ya no permitirán, y cada legislador deberá de usar sus unidades propias.

Sin oficina. La rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Silvia Paz Díaz Camacho, se ha quedado sin oficina para despachar, luego de que las oficinas de Rectoría de la ciudad de Los Mochis, tuvieron que ser desalojadas por un conato de incendio, por lo que tuvieron que rentar otros espacios, pero no cubre las necesidades que requiere la rectora, que ha tenido que atender a personas en los camerinos del Teatro Lince, de Culiacán; pero necesita tener un espacio en Los Mochis, porque hay cosas que no puede tratar a distancia. Díaz Camacho planea que para el próximo año se incluya en el Presupuesto de Egresos del Estado para la construcción de un edificio de rectoría, ya que el que usaban era rentado.

Indígenas. Los grupos indígenas en el estado solicitan abrogar la nueva Ley de Protección Indígena, que fue aprobada el año pasado, por no representar las necesidades y derechos de los pueblos. Ellos presentaron en noviembre una iniciativa ante el Congreso del Estado, para expedir una nueva ley, pero no han sido atendidos como deben; y acusaron al diputado de Morena, Gildardo Leyva Ortega, presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, de haberlos convocado a tres foros, pero todos los ha cancelado antes de llegarse las fechas; lo que habla de una falta de seriedad e interés del legislador.