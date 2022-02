El maltrato y crueldad contra animales en Sinaloa: nuevos delitos y prohibiciones para combatirlos

audima

Ante los constantes casos de maltrato y crueldad en contra de animales que se han presentado en el Estado, sin que existiera un marco jurídico adecuado para sancionar a los responsables, el viernes 28 de enero de 2022, se publicó en la edición vespertina del Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el Decreto No. 581, del H. Congreso del Estado, “Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y del Código Penal, todos para el Estado de Sinaloa”.

El nuevo régimen de protección de los animales en Sinaloa, como producto de una intensa actividad legislativa (que incluyó un foro de análisis y observaciones del entonces titular del Poder Ejecutivo Estatal), tiene grandes virtudes, pero también algunas limitaciones, entre las que abordaremos las siguientes:

1. Se prohibieron los espectáculos de “tauromaquia” (corridas de toros), así como el organizar, realizar, inducir o provocar “peleas de perros”; pero se mantuvieron las “peleas de gallos” y los espectáculos de “charrería”, siempre y cuando se realicen conforme a los reglamentos y autorizaciones que al efecto emitan las autoridades correspondientes.

Al respecto, queda evidenciado que el legislador se quedó corto, porque al igual que las “corridas de toros”; las “peleas de gallos” constituyen un espectáculo que propicia que los animales se causen daños físicos entre ellos (que puede terminar con la vida de alguno), sólo para la diversión y lucro de las personas que se dedican o participan en estas actividades.

Se debe abandonar la idea de que los animales son meros objetos de apropiación o propiedad, para empezar a concebirlos como “seres sintientes” merecedores de un “trato digno” por parte de los humanos; o “seres sintientes que experimentan distintas sensaciones físicas y emocionales”, estatus que genera en las personas la obligación legal de “procurar su protección, respeto y bienestar, conforme a los principios éticos”, como lo reconoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Amparo en Revisión 163/2008. El derecho de propiedad no es absoluto, por lo que puede ser objeto de las limitaciones que le imponga el orden público.

También, se debe ir eliminando la idea de que las “peleas de gallos” son parte de nuestra cultura. El hecho de que exista no significa que sea una costumbre protegida por la Constitución. Una cultura debe ser protegida por la Constitución cuando sus valores son compatibles con la dignidad humana, así como el respeto a las personas y la naturaleza, (entre los que se encuentran el medio ambiente y los animales). De ahí que la SCJN haya determinado que cualquier práctica que “suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada” por la Constitución. El espectáculo del palenque no va desaparecer por la prohibición de las peleas de gallos.

2. Se reformó el artículo 364 el Código Penal del Estado de Sinaloa, donde se establecía como delito “al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad contra cualquier animal doméstico que le cause lesiones”, para incluir también las conductas en contra de “animales silvestres o ferales” (los animales ferales son animales domésticos que se establecen en el habitad natural de la vida silvestre sin el control del ser humano), con una pena de seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa (se aumentó el doble).

De acuerdo con el nuevo texto del Código Penal, se entenderá por “crueldad animal” la voluntad de causar un dolor o sufrimiento y, en algunas circunstancias, de obtener beneficio o placer relacionado con el logro del hecho cruel de la violencia ejercida en contra de los animales domésticos, silvestres o ferales y que ponga en peligro la vida de éstos, o bien, el hecho de causarles la muerte por métodos no previstos en las leyes vigentes, incluyéndose el envenenamiento.

Asimismo, se entenderá por “maltrato animal” todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal doméstico, silvestre o feral o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin, incluyendo la venta y explotación de animales vivos en la vía pública y en general, en establecimientos que no cuenten con licencia específica para la explotación del giro comercial, los actos de zoofilia, tauromaquia y el abandono en la vía pública o en lugar ajeno a su hábitat natural.

3. Se decretó como delito la realización de “peleas de perros”. De acuerdo con el artículo 364 Bis del Código Penal del Estado, se impondrán de 2 a 4 años de prisión y de 500 a 660 días multa “a quien organice, explote, financie, promueva o realice, por cuenta propia o ajena, todo acto cuyo objeto sea la pelea de perros, ya sea en un espectáculo público o privado”.

Los delitos previstos en los artículos 364 y 365, señalados, se perseguirán por querella, salvo que se cometan por el propietario, custodio o poseedor del animal o que el animal carezca de propietario, custodio o poseedor, casos en que se perseguirán de oficio, de acuerdo con el artículo 365 del mismo Código.

4. Se estableció la competencia para la Secretaria de Seguridad Publica a efecto de que pueda integrar, equipar y operar “brigadas de vigilancia animal”, para responder a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo.

5. Se regularon las “Asociaciones Protectoras de Animales”, y sus facultades; así como los lugares denominados: albergues temporales, refugios o santuarios de animales.