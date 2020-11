El martes se libera el reporte de Oferta y Demanda Mundial del USDA

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A.C.

El próximo martes 10 de noviembre se libera el reporte de Oferta y Demanda Mundial del USDA (Wasde), en el cual se espera un incremento en las exportaciones y menores inventarios finales de maíz; además, si tomamos en cuenta la virtual victoria del candidato demócrata de EUA, Joe Biden, lo cual mejoraría las relaciones comerciales de EUA - China, se podría presentar otra posible subida del precio internacional futuro julio/2021, el cual subió poco más de 5 dólares comparado con el cierre de la semana pasada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, hay que prestar mucha atención a la evolución del COVID-19 en los Estados Unidos, el cual ha infectado a más de 100 mil personas por día en la última semana, lo que podría ocasionar un nuevo confinamiento, reduciendo la demanda de combustibles y por ende podría afectar negativamente el precio del maíz.

Observando el precio internacional al cierre de la semana de 165 dólares, si consideramos que las bases sean iguales al año pasado de 32 dlls. y tomando en cuenta el tipo de cambio de 20.62, el precio pagado al productor sería de 4062 pesos mexicanos por tonelada.

• Actualmente las tres presas regionales integradas por la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, al día de hoy almacenan 2 mil 888 mm3, con un decremento de 38 % comparado con los 4 mil 640 mm3 del año pasado a la misma fecha. En lo que respecta al almacenamiento de presas en el estado de Sinaloa registran 7 mil 206 mm3, significando una reducción de 18 % comparado con los 8 mil 787 mm3 que se tenían acumuladas el año pasado a la misma fecha.

• Por lo anterior, AARFS A.C. hace un llamado a los productores a tomar las precauciones necesarias para preservar este valioso recurso natural, recomendándoles las siguientes acciones para el uso y cuidado del agua de riego: suelo en condiciones aptas para su riego, antes de aplicar el riego de presiembra; tener los “regaderos” del predio limpios y en buenas condiciones; hacer “tiradas” cortas de surcos; tamaño adecuado de “pipas” para hacer el riego más eficiente; realizar el riego de manera ininterrumpida; vigilar continuamente el riego; monitorear el tiempo de riego en cada lote para evitar desperdicios de agua; administrar las tareas de los regadores y evitar el riego de varios predios al mismo tiempo. Cuida tu agua de riego. ¡El futuro del campo depende de ti!

• El Consejo Nacional Agropecuario próximamente llevará a cabo el Foro Global Agroalimentario (FGA), que debido a la pandemia por primera vez se realizará de manera digital los días 25, 26 y 27 de noviembre bajo el slogan “La nueva dimensión del sector agroalimentario”. Este foro anual tiene como objetivo crear un evento enfocado a la industria agroalimentaria para compartir conocimientos y experiencias de los expertos más destacados del sector agroindustrial. Para más información no dude en contactar al teléfono de oficina (55) 5488 9702, WhatsApp (55) 4525 3698, o al correo electrónico: gherrera@cna.org.mx

• En seguimiento a los avances de pagos del Programa de Precios de Garantía de Maíz ciclo otoño-invierno 2019/20 para Sinaloa, el área de comercialización de AARFS A.C. reporta que son 480 los productores registrados a este programa, y son 293 aquellos positivos para pago, de los cuales 225 han recibido ya el incentivo de 359.69 pesos por tonelada, mientras que el resto en estatus positivo está a la espera de pago. En el caso de personas morales, el 20 % ya se encuentran validados y en proceso de pago, mientras que en el resto aún sigue gestionándose el proceso de validación de expedientes por parte de Segalmex para que entren en proceso de pago. Favor de comunicarse al teléfono (668) 812-3349 del área de comercialización, para más información.

• De acuerdo al último avance de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Sinaloa, el cultivo de frijol registra 42 mil 252 hectáreas (20 mil 847 has. valle del Fuerte y 14 mil 190 valle de Guasave), maíz blanco 161 mil 819 has., garbanzo 10 mil 430 has. y papa 11 mil 482 has. En lo que respecta a frijol, muestra un incremento del 56 % en comparación al registro del año pasado a la misma fecha con 27 mil 92 has., temporada que al final cerró en 56 mil 778 hectáreas de frijol.