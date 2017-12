El mayor escándalo japonés en MLB

Hermosillo, Sonora. (VIP-WIRE).- “Los médicos encontraron que sufro de pobreza extrema”… Pacomio.-Nunca un pelotero japonés causó tanto revuelo en el ambiente de las Grandes Ligas como este muchachito de 23 años, Shohey Ohtani. Su nombre ha sido más impreso y transmitido por radio, televisión, páginas webs y redes sociales, que los de Justin Verlander, Aaron Judge, José Altuve o Cody Bellinger.Todo ese escándalo se debe a su joven edad y a que es lanzador y slugger. A USA llegaron de Japón nada menos de Hideo Nomo (Dodgers) y Hideki “Gorila” Matsui (Yankees), y sí trinaron los medios y celebraron los fanáticos, pero no a este máximo de costa a costa.Incluso hoy domingo, cuando ya se sabe que el mocito firmará con los Angelinos, si no se lo impide Major Legue Baseball, la agradable alharaca continúa a toda vida alrededor del muchacho.El anuncio oficial de la negociación tomará unos días más, debido a los pormenores legales que ahora manejan los abogados y los agentes, a fin de poner la contratación en las condiciones necesarias para su legalización. Total, los ejecutivos de los Angelinos tienen hasta el 22 de este diciembre para finiquitar lo pendiente.Suena interesante que después de enviar la información del pitcher-slugger a las 30 organizaciones de Grandes Ligas, su agente, Nez Balelo, conversara con ejecutivos de 13 equipos. Finalmente, fue quien dijo al mundo…:“Shohei Ohtani ha decidido firmar con los Agelinos de Anaheim, y está muy agradecido por las atenciones que muchas organizaciones prestaron ante su caso, y el profesionalismo que demostraron en las conversaciones. Al final él consideró que tenía una fuerte conexión con los Angelinos, y que son los mejores para ayudarle a alcanzar sus metas en Major League Baseball”.Uno de los más notables angelinos, Mike Trout, expresó…: “Todos en Grandes Ligas queremos tener un compañero de equipo que lance sobre las cien millas por hora y pueda salir a batear y sacar la bola”.Lo que no han dicho en Anaheim, por ahora, es si dejarán batear a Ohtani cuando le toque lanzar, porque poner a cualquier designado por él sería un desperdicio, y el mánager sacrificaría a uno de sus hombres. ¡Amanecerá y veremos!, como quien dice.RETAZOS.- ** Extraordinaria experiencia la del viernes en la tarde en el auditórium del Centro Delta de El Imparcial, aquí en Hermsillo. A casa llena, hablé de los Cinco Mil Años de Beisbol y después respondí a centenares de preguntas, muchas acerca del designado, otras tantas sobre el Hall de la Fama de Coopestown y pormenores de la historia del beisbol hasta la calidad de la pelota utilizada en la Serie Mundial pasada. Las familias Healy y Ortega no solo acudieron, sino que preguntaron. Igual que el presidente de los Naranjeros, doctor Arturo León Lerma. Mi gratitud por tan hermosa reunión.