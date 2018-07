El mejor pitcher del año tiene récord de solo 5-5

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La música le borra lo cursi a la letra de los boleros”… Juan Gabriel.-** Si se ganan 11 juegos consecutivos en Grandes Ligas, es porque todos en el roster están haciendo lo que deben. Es el caso de los Piratas, quienes subieron su récord a 53-50, terceros en la división, tras Cachorros, 59-42 y Cerveceros, 58-46. Los Indios los frenaron antenoche, 4-0. Uno de los líderes a la ofensiva ha sido Starling Marte, quien bateó hits consecutivos en 17 juegos (de 71-28, 294), con cuatro dobles, siete jonrones y 20 carreras impulsadas… ** Los Medias Rojas, encabezados por el mánager Alex Cora, muy enojados con los Orioles, porque creen el juego del miércoles no debió comenzar, por los anuncios de lluvia. En el segundo inning David Price y Boston ganaban 5-0, cuando los umpires decidieron posponer la acción. La decisión de iniciar un juego es del home-club. Después todo queda en manos de los umpires… ** Los Blue Jays ofrecían ayer a todos los equipos para cambios, a J. A. Happ, Tyler Clippard y John Axford… ¡Amanecerá y veremos!...“El hombre con menos trabajo en este mundo es el sastre que le hace la ropa a Tarzán”… Don Junípero.-** Cinco equipos se han puesto de acuerdo en Grandes Ligas, para explorar el ambiente a ver si es conveniente instalar academias en África del sur, donde suponen hay millares de jovencitos que podrían ser buenos prospectos. Astros, Cachorros, Medias Rojas, Yankees e Indios están en la jugada… Por ahora… ** Hay 10 candidatos a ser cambiados de equipo de un momento a otro, o antes, de ser posible. Jacob deGrom (Mets), Zach Britton (Orioles), J. T. Realmuto (Marlins), Chris Archer (Rays), Cole Hamels (Rangers), Mike Moustakas (Royals), J. A. Happ (Blue Jays), Wilson Ramos (Rays), Brad Brach (Orioles) y Tyson Ross (Padres)… ** Por cierto, Archer estaba ayer a punto de ser enviado a los Yankees, después de un largo contacto de Brian Cashman, gerente general de los Yankees, con la gente de Kansas City… ** Jacob deGrom ha sido el mejor pitcher este año, pero su récord es de 5-5. Los Mets parecen hacer todo lo posible para que pierda sus juegos. Tiene efectividad de 1.71. Por eso, va camino a ser el único lanzador en la historia en lanzar 200 innings con efectividad bajo 2.00 y ganar menos de 10 juegos…** El jugador de futbol americano que quiere ser bigleaguer, Tim Tebow, tendrá que esperar un buen rato. Sufrió lesión en la mano derecha y tuvieron que operarlo, por lo que estará inactivo hasta el próximo año. Tebow jugaba doble A en la sucursal de los Mets…“Como vivimos en este mundo no se vive en ningún otro sitio”… Unesco.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú”.