El mensaje con dedicatoria a diputadas

Con toda la intención o no, según como se quiera ver porque solo él y sus más cercanos lo saben, el gobernador Rubén Rocha Moya revivió en su reciente visita a Los Mochis el tema de las candidaturas del pasado proceso electoral, sobre todo del sector indígena. Y es que en el acto de presentación del Plan Municipal de Desarrollo por el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, Rocha Moya planteó a los indígenas que había diputadas ocupando lugares de personas indígenas que no le correspondían. Es lo obvio: la atención se centró en la diputada local morenista de Guasave, Aurelia Leal, que le ganó la batalla legal y la posición a la maestra indígena de El Fuerte Gloria Urías Vega. La exalcaldesa de Guasave ya le contestó al gobernador en términos duros y se va a saber cómo le va.

El mensaje no solo le queda a la diputada Leal, sino también a la diputada local priista de Ahome, Deisy Judith Ayala Valenzuela. Y es que con lo dicho por Rocha Moya salió algo que estaba soterrado desde entonces. Por arte de magia, salió la historia de la candidatura de Ayala Valenzuela. Se habla que esta le pidió un documento de apoyo a los indígenas para entrar a prepararse más en la UAIM, pero resulta que el escrito lo usó para acreditar que era indígena y que tenía el apoyo del sector para la candidatura. Incluso, dicen que algunos gobernadores indígenas la hicieron de tos internamente en el PRI estatal, denunciaron que Deisy los engañó, pero los apaciguaron. Ayala Valenzuela no le retumbaron los oídos por lo dicho por el gobernador porque no estaba, no asistió al acto del PMD. Y muchos suponen que el mensaje de Rocha Moya tenía destinatario a ella porque lo dijo aquí en Ahome.

Los líderes del grupo Aquí No parece que tomaron la mejor decisión. Después del titubeo de que sí iban a participar o no en la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, incluso algunos se pronunciaban por esta última opción, determinaron entrarle los días en que se realizará. Cuando menos esa es la posición que dio ayer Felipe Montaño, gobernador tradicional de Ohuira, a un día de revelarse que las asambleas informativas serán los días 25 y 26 del presente mes y las asambleas consultivas serán los días 9 y 10 de julio. Como van a ser asambleas, no votación, como lo adelantó el líder indígena Librado Bacasegua, las alegatas van a estar en vivo y a todo color. Unos por el sí y otros por el no.

A muchos ya no les está gustando la posición de las autoridades de Salud que están cruzadas de brazos mientras la quinta ola de coronavirus se extiende entre la población. Y el director de Salud en Ahome, Luis Pablo Urcisichi, ya deslizó que no tienen intención de reducir los aforos de los espacios públicos. A ver hasta cuándo.

Se habla que la elección para el Módulo de Riego número 2 del Valle del Carrizo ya está definida, como en los otros en los que ya se realizaron las elecciones. La elección se llevará a cabo el 24 del presente mes. Los delegados ya están alineados.