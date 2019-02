El mensaje de Torruco tiene destinatario y despacha en el palacio municipal

Te lo digo, Pedro...Para que lo entiendas, Juan. Lo dijo el secretario de Turismo, Miguel Torruco. “Dejemos atrás la mentalidad de la mediocridad...Y saquemos adelante con creatividad e impulso a la Nación para beneficio de futuras generaciones”. El mensaje lo lanzó en la ceremonia de la primera piedra de lo que será el nuevo Acuario. Y si el alcalde Luis Guillermo Benítez no lo entendió, entonces está peor de lo que se cree. Mediocridad del alcalde cuando antes de asumir la presidencia municipal y ya como alcalde, se manifestó en contra de la obra que él tuvo que acudir a celebrar la puesta en marcha. Mediocridad y falta de conocimiento porque el mismo secretario de Turismo dijo que el nuevo acuario, que será el mejor de América Latina, es un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el gobierno, y se invertirán mil 400 millones de pesos en una obra que será por siempre propiedad del municipio. Tal vez el mensaje no lo entienda “El Químico”. Pero la obra que él fue a atestiguar es impulsada por un grupo de empresarios mazatlecos, entre los que se encuentran Ernesto Coppel y Nacho Osuna. Y “El Químico” no se ha cansado de denostar al propietario de la Cadena Pueblo Bonito. Y tampoco a la señora Lety de Coppel, que aporta apoyos sociales a Mazatlán. Pero que al parecer poco o nada le importa a “El Químico”. Ernesto Coppel debió de haber estado en la ceremonia de inicio del nuevo acuario. Pero hizo bien. No tiene estómago para compartir el presídium con alguien que le faltó al respeto y no se cansa de hacerlo contra otros empresarios mazatlecos.

Amenazan a abogado. No se trata de un caso común. Tampoco de algo que pudiera pasar inadvertido. El abogado que logró frenar el “Robo del Siglo” en el caso Nafta contra el Ayuntamiento, recibió amenazas telefónicas y vehículos “raros” repentinamente aparecieron rondando sus oficinas. Del caso ya tomaron nota las autoridades. Y el caso llama la atención cuando se trata de quien, contra la propia voluntad del alcalde Luis Guillermo Benítez, logró interponer recursos legales que evitaron de momento que se despojara de 300 millones de pesos al municipio. El alcalde ya lo retiró del caso. No le perdonó haber defendido al Ayuntamiento y por haber logrado frenar sus intenciones de pagar esos 300 millones de pesos que demanda la empresa Nafta. De ese tamaño son los intereses que están en el entorno del caso ya bautizado como el “Robo del Siglo”.

De qué se trata. El panfleto apareció en la colonia Gabriel Leyva. Y lo firman unas personas que se autodenominan “Comité Ciudadano”. Se trata de una invitación para que la gente se afilie a Morena y con ello tener acceso a los programas sociales que está poniendo en marcha el Gobierno. Es una especie de condicionante a los ciudadanos. Si te afilias a Morena, entonces podrás recibir los apoyos de los programas sociales del gobierno municipal, estatal y federal. La invitación aparece justo cuando grupos simpatizantes de Morena buscando ser los promotores de los programas sociales. No han entendido el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de hoy en adelante no habrá intermediarios para hacer llegar los apoyos a quienes más lo necesiten. Que eso ya se acabó. Habría que revisar si en otras colonias y en la zona rural están apareciendo esas “invitaciones”.