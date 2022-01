El mercado de frijol

audima

Como parte del compromiso con nuestros socios en la prestación de servicios de calidad, AARFS A.C. pone a su disposición la recepción de cosechas de grano de frijol, con flexibilidad de acuerdo a sus necesidades, rapidez en los procesos de criba, bandeo y encostalado, además de optimización de almacenaje de su cosecha, así como especial atención para su conservación y su comercialización. Para esta temporada de recepción de cosechas, AARFS se sigue fortaleciendo con nuevos equipos de criba de frijol ahora con bandas magnéticas para una mejor selección, brindando así, excelencia en nuestro servicio. ¡No dude en contactarnos para recibir sus cosechas de frijol! Llame al 6688121607 para más información.

• Para el mercado nacional de maíz ciclo O-I 2021/2022, en Sinaloa se han sembrado cerca de 412 mil hectáreas. El cultivo se encuentra en su fase de jiloteo y las áreas que sufrieron acame como consecuencia de los fuertes vientos y lluvias enfrentados a inicios del mes en la región norte del estado se están recuperando. La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado publicó en el DOF la convocatoria del programa de incentivos anticipados vía financiamiento para la adquisición de instrumentos de administración de riesgos de precios (coberturas), en beneficio de los productores de maíz para el ciclo agrícola O-I 2021/22. Se continúa a la espera de la definición de la base, la cual podría definirse en la primera quincena de febrero.

• En el mercado internacional, los futuros del maíz cerraron la semana al alza, esto debido a que volvieron a verse pronósticos de clima seco en Sudamérica, lo que podría limitar la producción de maíz en Brasil y Argentina, cada vez son más los analistas que comentan que la producción puede ser menor a lo esperado. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, sin bases, es de $246.54 dls/ton.

• En el caso del trigo, cerró la semana al alza después de las sucesivas bajas registradas en días anteriores. El alza en la cotización es producto de compras de oportunidad, y por adelantamiento de compras por parte de Egipto, siendo este de los principales importadores de trigo en el mundo. El mercado estará al pendiente de noticias referentes a los conflictos entre Rusia y Ucrania. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, sin bases, es de $287.34 dls/ton.

• En relación al mercado de frijol, para el ciclo P-V 2021 se observa un incremento en la demanda de frijol negro. Los precios al productor registran un incremento semanal de 20 a 30 centavos por kilo debido a la menor disponibilidad del grano en zonas de producción y al alto nivel de precios que sigue registrando el frijol americano. En Durango, algunos intermediarios han incrementado el precio del frijol Pinto Saltillo de $13.50 a $13.80/kilo en sus bodegas. Los productores están en espera de que el precio en el mercado libre y alcance los $14.50/kg. En cuanto al ciclo O-I 2021/22, empieza a incrementarse la demanda de frijol en zonas de producción por parte de los bodegueros de las centrales de abastos y empacadores. En Sinaloa, el avance de la cosecha se estima en un 5 por ciento. El Gobierno del Estado publicó la convocatoria para iniciar el proceso de acopio de la cosecha, con apoyo de dos meses de almacenamiento sin costo, y ya se delinearon los mecanismos que regirán el programa. La cotización actual del frijol azufrado de Sinaloa en las principales centrales de abastos fue de $29.00/kg en Guadalajara y $35.00/kg en el DF Iztapalapa.

• El avance de hortalizas del ciclo otoño-invierno 2021/22 elaborado por AARFS A.C. registra un avance de exportación del 36 por ciento dentro de las 3 mil 448 has. establecidas, principalmente en cultivos como ejotes, elote dulce, tomates, chiles y calabazas. Del total de superficie, mil 450 has. se encuentran en corte mientras que 854 has. fueron dadas de baja. Los invitamos a acercarse a nuestra Área de Seguimiento Agrícola para que soliciten sus guías de traslado de hortalizas y frutas para mercado nacional y exportación, donde con gusto los atenderemos.