En la charlatanería política oficial se llama a septiembre “EL MES DE LA PATRIA”, haciendo resaltar notablemente el día 16 en el que don Miguel Hidalgo y Costilla inició la rebelión independentista, acompañado de don José María Morelos y Pavón, Allende. Jiménez, Abasolo y otros, pero también se recuerda el día 13 en honor de los Niños Héroes de Chapultepec, que defendieron el castillo en 1847 contra los gringos que invadieron a Méjico. Pero en ambos casos hay algo de omisiones y falsedad oficial política. A Hidalgo le llaman “el padre de la Patria”, pero si nos referimos a la independencia respecto de España, ese “padre de la Patria” debería ser Agustín de Iturbide, que fue quien realizó la independencia once años después, así que la fecha real fue el 27 de septiembre de 1821 y no el 16 de septiembre de 1810, como se enseña en las escuelas y repiten extasiados todos los gobernantes y los políticos, debilitando de ese modo uno de los símbolos genuinos de nuestro patriotismo, pues a Iturbide casi lo han eliminado de nuestros anales, aunque el verdadero padre de la Patria fue Hernán Cortés, cuando conquistó Tenochtitlán en 1521, dando lugar a nuestra nación llamada Méjico. En el caso de los Niños Héroes, ellos, los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec, no fueron solo los seis que se mencionan y honran por su heroísmo, pues ahí lucharon otros 37 alumnos, que nunca se nombran, quizá por no admitir el nombre de Miguel Miramón, incluido entre esos 37 alumnos, y que después fue presidente de Méjico, pero que por ser conservador y no liberal, también es rechazado por la política oficial juarista, judeo-masónica, liberal, poinsettiana, que ataca y distorsiona fanáticamente nuestra historia, altera o desdeña el sentido o significado de nuestros símbolos patrios y la valoración de las intenciones y decisiones de los protagonistas. El patrioterismo de los políticos es una burla descarada.