El misterio de un bolero a Álvaro Obregón: El olvido

Ya estamos en septiembre, el mes más patrio y los festejos de la fundación de Culiacán, a honrar a nuestros héroes.El general Álvaro Obregón Salido fue además de militar y empresario, nacido en Navojoa, Sonora, presidente de la República en 1920, una bomba le cercenó un brazo, y por ello leapodaban el manco de Celaya.Era un hombre sencillo, quien se daba tiempo para visitar con frecuencia su estado de origen; en Guaymas lo veían con mucha familiaridad, en una ocasión fue a Bacochibampo, a dondese sirvió un banquete en su honor.Por la tarde caminó por la plaza del lugar donde disfrutó del aroma de las flores y del canto de las aves, Manuelito, un bolero de ese sitio lo invitó a lustrarse sus botas y el general aceptó.Mientras lo boleaba, Manuelito le platicó que era pobre y huérfano de padre, así que no estudiaba pues tenía que mantener a su madre y hermanos, el general conmovido le prometió conseguir una buena pensión a su mamá para que pudiera ir a la escuela.A cada rato pasaban jóvenes y le decían al bolerito: “Que no se te vaya a olvidar Manuelito”, y les respondía a cada uno: “Ni a ti tampoco greñas, ni a tampoco Uvari”, y así sucesivamente. El general intrigado le pregunto a Manuelito: “Oye ¿Por qué todos te dicen que nose te vaya a olvidar?”“No le puedo decir, es una grosería”... “Dime” —Le insistió el general— “Total, los dos somos hombres”, “Es que cada vez que me dicen no se te vaya a olvidar, es Tiznar a tu madre, y yo les contesto: A ti tampoco” Obregón se levantó de la silla, le regaló dos monedas de oro y Manuelito muy emocionado le dijo: “General, que no se le vaya a olvidar”... “Lo de la pensión de mi madre”.